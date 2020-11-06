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В Грозном запустили первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию
В Грозном запустили первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию
Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном министр энергетики России Александр Новак и глава Чечни Рамзан Кадыров, передает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:59
2020-11-06T17:38
россия
александр новак
рамзан кадыров
северо-кавказский фо
грозный
экономика
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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном министр энергетики России Александр Новак и глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент РИА Новости.Александр Новак и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский прибыли в Грозный в пятницу с рабочей поездкой для участия в церемонии запуска первой цифровой подстанции и заседании совета директоров компании "Россети", планируется также встреча в главой Чечни Рамзаном Кадыровым.Новак напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным и правительством страны поставлена задача опережающего развития СКФО. "Конечно, это невозможно без развития энергетической инфраструктуры. Новая подстанция позволит не только обеспечить надежное электроснабжение, но и позволит создать условия, чтобы привлекать инвесторов для дальнейшего развития Чеченской республики", - сказал он.Новая подстанция 110 кВ "Город" является самым современным питающим центром СКФО, входит в число наиболее высокотехнологичных объектов страны, сообщает компания "Россети". Установленная мощность - 80 МВА.Она повысит надежность электроснабжения жителей Грозного, снимет дефицит мощности и обеспечит качественное энергоснабжение 80 социальных учреждений, а также новых крупных объектов, вводимых в строй. Особенность подстанции в том, что она оснащена датчиками, которые будут дистанционно снимать различные технологические параметры оборудования и передавать их в автоматическом режиме в управление сетями. Объем инвестиций в строительство объекта превысил 1,3 миллиарда рублей.
россия
северо-кавказский фо
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россия, александр новак, рамзан кадыров, северо-кавказский фо, грозный, экономика

В Грозном запустили первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию

11:59 06.11.2020 (обновлено: 17:38 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на торжественной церемонии пуска электроподстанции "Город" в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления, генеральный директор ПАО Россети Павел Ливинский на торжественной церемонии пуска электроподстанции Город в Грозном - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном министр энергетики России Александр Новак и глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент РИА Новости.
Александр Новак и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский прибыли в Грозный в пятницу с рабочей поездкой для участия в церемонии запуска первой цифровой подстанции и заседании совета директоров компании "Россети", планируется также встреча в главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"В условиях борьбы с пандемией важнейшим условием является обеспечение больниц бесперебойной электроэнергией, мы с вами выполнили эту непростую задачу", - заявил на церемонии открытия Кадыров.
Новак напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным и правительством страны поставлена задача опережающего развития СКФО. "Конечно, это невозможно без развития энергетической инфраструктуры. Новая подстанция позволит не только обеспечить надежное электроснабжение, но и позволит создать условия, чтобы привлекать инвесторов для дальнейшего развития Чеченской республики", - сказал он.
© Фото : Министерство энергетики РФПуск подстанции 110 кВ "Город" компании "Россети" в Грозном
Пуск подстанции 110 кВ Город компании Россети в Грозном - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Министерство энергетики РФ
Пуск подстанции 110 кВ "Город" компании "Россети" в Грозном
Новая подстанция 110 кВ "Город" является самым современным питающим центром СКФО, входит в число наиболее высокотехнологичных объектов страны, сообщает компания "Россети". Установленная мощность - 80 МВА.
Она повысит надежность электроснабжения жителей Грозного, снимет дефицит мощности и обеспечит качественное энергоснабжение 80 социальных учреждений, а также новых крупных объектов, вводимых в строй. Особенность подстанции в том, что она оснащена датчиками, которые будут дистанционно снимать различные технологические параметры оборудования и передавать их в автоматическом режиме в управление сетями. Объем инвестиций в строительство объекта превысил 1,3 миллиарда рублей.
 
РоссияАлександр НовакРамзан КадыровСеверо-Кавказский ФОГрозныйЭкономика
 
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