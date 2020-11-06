https://ria.ru/20201106/energetika-1583339272.html

В Грозном запустили первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию

В Грозном запустили первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию

Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном министр энергетики России Александр Новак и глава Чечни Рамзан Кадыров, передает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:59

2020-11-06T11:59

2020-11-06T17:38

россия

александр новак

рамзан кадыров

северо-кавказский фо

грозный

экономика

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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном министр энергетики России Александр Новак и глава Чечни Рамзан Кадыров, передает корреспондент РИА Новости.Александр Новак и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский прибыли в Грозный в пятницу с рабочей поездкой для участия в церемонии запуска первой цифровой подстанции и заседании совета директоров компании "Россети", планируется также встреча в главой Чечни Рамзаном Кадыровым.Новак напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным и правительством страны поставлена задача опережающего развития СКФО. "Конечно, это невозможно без развития энергетической инфраструктуры. Новая подстанция позволит не только обеспечить надежное электроснабжение, но и позволит создать условия, чтобы привлекать инвесторов для дальнейшего развития Чеченской республики", - сказал он.Новая подстанция 110 кВ "Город" является самым современным питающим центром СКФО, входит в число наиболее высокотехнологичных объектов страны, сообщает компания "Россети". Установленная мощность - 80 МВА.Она повысит надежность электроснабжения жителей Грозного, снимет дефицит мощности и обеспечит качественное энергоснабжение 80 социальных учреждений, а также новых крупных объектов, вводимых в строй. Особенность подстанции в том, что она оснащена датчиками, которые будут дистанционно снимать различные технологические параметры оборудования и передавать их в автоматическом режиме в управление сетями. Объем инвестиций в строительство объекта превысил 1,3 миллиарда рублей.

россия

северо-кавказский фо

грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр новак, рамзан кадыров, северо-кавказский фо, грозный, экономика