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https://ria.ru/20201106/elektromobili-1583293128.html
Электромобили в России будут эвакуировать людей при авариях и катастрофах
Электромобили в России будут эвакуировать людей при авариях и катастрофах
Электромобили и метрополитен теперь можно использовать для эвакуации населения при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:34
2020-11-06T02:34
риа наука
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
москва
технологии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Электромобили и метрополитен теперь можно использовать для эвакуации населения при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при радиоактивном и химическом загрязнении местности, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что это положение содержит новый национальный стандарт "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций". ГОСТ уже утвержден Росстандартом и вступит в действие с 1 июня 2021 года.В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей. Там же содержатся способы эвакуации людей в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнения и других ЧС.
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россия
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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), москва, технологии, в мире

Электромобили в России будут эвакуировать людей при авариях и катастрофах

02:34 06.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗарядка электромобилей в Москве
Зарядка электромобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Электромобили и метрополитен теперь можно использовать для эвакуации населения при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при радиоактивном и химическом загрязнении местности, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метро и электромобилями", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что это положение содержит новый национальный стандарт "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций". ГОСТ уже утвержден Росстандартом и вступит в действие с 1 июня 2021 года.
В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей. Там же содержатся способы эвакуации людей в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнения и других ЧС.
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