https://ria.ru/20201106/elektromobili-1583293128.html

Электромобили в России будут эвакуировать людей при авариях и катастрофах

Электромобили в России будут эвакуировать людей при авариях и катастрофах

Электромобили и метрополитен теперь можно использовать для эвакуации населения при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:34

2020-11-06T02:34

2020-11-06T02:34

риа наука

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

москва

технологии

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Электромобили и метрополитен теперь можно использовать для эвакуации населения при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при радиоактивном и химическом загрязнении местности, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Отмечается, что это положение содержит новый национальный стандарт "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций". ГОСТ уже утвержден Росстандартом и вступит в действие с 1 июня 2021 года.В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей. Там же содержатся способы эвакуации людей в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнения и других ЧС.

https://ria.ru/20191030/1560405913.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), москва, технологии, в мире