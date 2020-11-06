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Сирия осталась без электричества
Сирия осталась без электричества
В пятницу во всей Сирии не было электричества. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:08
2020-11-06T10:09
сирия
в мире
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КАИР, 6 ноя — РИА Новости. В пятницу во всей Сирии не было электричества."Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии", — цитирует гостелеканал Ikhbariya сообщение Минэнерго Арабской Республики.Постепенно подачу электроэнергии восстанавливают.Причины аварии не уточняются.Последний раз страна была полностью обесточена в августе после взрыва на газопроводе под Дамаском, ЧП квалифицировали как теракт.
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сирия, в мире

Сирия осталась без электричества

09:08 06.11.2020 (обновлено: 10:09 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАИР, 6 ноя — РИА Новости. В пятницу во всей Сирии не было электричества.
"Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии", — цитирует гостелеканал Ikhbariya сообщение Минэнерго Арабской Республики.
Постепенно подачу электроэнергии восстанавливают.
Причины аварии не уточняются.
Последний раз страна была полностью обесточена в августе после взрыва на газопроводе под Дамаском, ЧП квалифицировали как теракт.
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