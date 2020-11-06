https://ria.ru/20201106/elektrichestvo-1583309244.html

Сирия осталась без электричества

Сирия осталась без электричества

В пятницу во всей Сирии не было электричества. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:08

2020-11-06T09:08

2020-11-06T10:09

сирия

в мире

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КАИР, 6 ноя — РИА Новости. В пятницу во всей Сирии не было электричества."Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии", — цитирует гостелеканал Ikhbariya сообщение Минэнерго Арабской Республики.Постепенно подачу электроэнергии восстанавливают.Причины аварии не уточняются.Последний раз страна была полностью обесточена в августе после взрыва на газопроводе под Дамаском, ЧП квалифицировали как теракт.

https://ria.ru/20200724/1574802506.html

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, в мире