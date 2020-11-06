https://ria.ru/20201106/elektrichestvo-1583309244.html
Сирия осталась без электричества
Сирия осталась без электричества
В пятницу во всей Сирии не было электричества. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:08
2020-11-06T09:08
2020-11-06T10:09
сирия
в мире
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КАИР, 6 ноя — РИА Новости. В пятницу во всей Сирии не было электричества."Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии", — цитирует гостелеканал Ikhbariya сообщение Минэнерго Арабской Республики.Постепенно подачу электроэнергии восстанавливают.Причины аварии не уточняются.Последний раз страна была полностью обесточена в августе после взрыва на газопроводе под Дамаском, ЧП квалифицировали как теракт.
https://ria.ru/20200724/1574802506.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире