https://ria.ru/20200824/1576217204.html
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Сирия оказалась полностью обесточенной, сообщают СМИ. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T05:25
2020-08-24T05:25
2020-08-24T11:19
али ганем
война в сирии
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирия</a> оказалась полностью обесточенной, сообщают СМИ.Министр нефти и минеральных ресурсов страны <a href="http://ria.ru/person_Ali_Ganem/" target="_blank" data-auto="true">Али Ганем</a> заявил, что ЧП на газопроводе, снабжающем южный регион страны, "могло быть террористическим актом".Он подчеркнул, что из строя вышли три станции, идут ремонтные работы, электроснабжение постепенно восстанавливается.Позже эту информацию подтвердил министр нефти страны Али Ганем. "Подачу электроэнергии возобновили в центре <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a>, в остальных районах восстановим постепенно", — сказал он телеканалу Ikhbariya.По его прогнозу, в течение ближайших часов ситуация "вернется к норме".
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576115143.html
Афанас Кукуев
Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак, Ливия должны пообещать что не будут обижать народ Сирии и вместе дружно построят газопровод и нефтепровод в Евросоюз и будут жить богато
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Афанас Кукуев
Для того чтобы население Сирии мучать? Сирийцы как и другие страны Персидского залива хотят вместе обеспечивать газом и нефтью Евросоюз.
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сирия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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али ганем, сирия, в мире