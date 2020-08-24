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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200824/1576217204.html
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Сирия оказалась полностью обесточенной, сообщают СМИ. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T05:25
2020-08-24T11:19
али ганем
война в сирии
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирия</a> оказалась полностью обесточенной, сообщают СМИ.Министр нефти и минеральных ресурсов страны <a href="http://ria.ru/person_Ali_Ganem/" target="_blank" data-auto="true">Али Ганем</a> заявил, что ЧП на газопроводе, снабжающем южный регион страны, "могло быть террористическим актом".Он подчеркнул, что из строя вышли три станции, идут ремонтные работы, электроснабжение постепенно восстанавливается.Позже эту информацию подтвердил министр нефти страны Али Ганем. "Подачу электроэнергии возобновили в центре <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаска</a>, в остальных районах восстановим постепенно", — сказал он телеканалу Ikhbariya.По его прогнозу, в течение ближайших часов ситуация "вернется к норме".
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576115143.html
Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак, Ливия должны пообещать что не будут обижать народ Сирии и вместе дружно построят газопровод и нефтепровод в Евросоюз и будут жить богато
111
Для того чтобы население Сирии мучать? Сирийцы как и другие страны Персидского залива хотят вместе обеспечивать газом и нефтью Евросоюз.
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сирия
РИА Новости
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али ганем, сирия, в мире

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

05:25 24.08.2020 (обновлено: 11:19 24.08.2020)
42130
© Фото : SANAПожар на месте взрыва на Арабском газопроводе в провинции Дамаск, Сирия. 24 августа 2020
Пожар на месте взрыва на Арабском газопроводе в провинции Дамаск, Сирия. 24 августа 2020
© Фото : SANA
Пожар на месте взрыва на Арабском газопроводе в провинции Дамаск, Сирия. 24 августа 2020
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сирия оказалась полностью обесточенной, сообщают СМИ.

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.

Министр нефти и минеральных ресурсов страны Али Ганем заявил, что ЧП на газопроводе, снабжающем южный регион страны, "могло быть террористическим актом".
Он подчеркнул, что из строя вышли три станции, идут ремонтные работы, электроснабжение постепенно восстанавливается.
Позже эту информацию подтвердил министр нефти страны Али Ганем.
"Подачу электроэнергии возобновили в центре Дамаска, в остальных районах восстановим постепенно", — сказал он телеканалу Ikhbariya.
По его прогнозу, в течение ближайших часов ситуация "вернется к норме".
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Война в СирииАли ГанемСирияВ мире
Популярные комментарии
Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак, Ливия должны пообещать что не будут обижать народ Сирии и вместе дружно построят газопровод и нефтепровод в Евросоюз и будут жить богато
24 августа, 06:15
Афанас Кукуев
82070048
Для того чтобы население Сирии мучать? Сирийцы как и другие страны Персидского залива хотят вместе обеспечивать газом и нефтью Евросоюз.
24 августа, 06:48
Афанас Кукуев
7400041
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