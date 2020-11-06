Медведчук призвал радикально изменить экономический курс Украины
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Падение показателей в сфере промышленности и производства свидетельствует о том, что Украине нужно радикально менять экономический курс, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Госбюджет на 2021 год принимается в условиях, когда падение промышленного производства за девять месяцев составляет 7%, добычи угля – 13%, сельского хозяйства – 13%, машиностроения – 20%. Эти цифры свидетельствуют о том, что надо радикально менять экономический курс страны", - написал Медведчук в пятницу на своей странице в Twitter.
В четверг Рада приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2021 год". Он предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП. Дефицит планируется на уровне 270 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов), что составляет 6% ВВП.
Документ также предполагает увеличение прожиточного минимума, которое будет происходить в три этапа с 1 января до 1 декабря, до 2481 гривны (83 доллара) для работоспособных граждан. В данный момент он составляет 2189 гривен (76,7 доллара). Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 января по 1 июля до 6,5 тысячи гривен (228 долларов). На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в следующем году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (680,5 миллиона долларов).
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