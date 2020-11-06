https://ria.ru/20201106/eilish-styles-1583323334.html
СМИ: Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента
СМИ: Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в новом фильме Гаса Ван Сента
СМИ узнали, музыкант Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в серии фильмов под общим названием Ouverture of something that never happened (Увертюра к тому, чего... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:08
2020-11-06T14:08
2020-11-06T14:08
гарри стайлс
билли айлиш
музыка
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. СМИ узнали, музыкант Билли Айлиш и Гарри Стайлс снимутся в серии фильмов под общим названием Ouverture of something that never happened (Увертюра к тому, чего не было – Прим. ред.), которые создаст Гас Ван Сент ("Умница Уилл Хантинг", "Слон") вместе с креативным директором модного дома Gucci Алессандро Микеле, сообщает NME. Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что в сериале примет участие актриса и художница Сильвия Калдерони. Ожидается, что ее героиня будет гулять по Риму и встречаться с разными музыкантами, в том числе Айлиш и Стайлсом. Среди других приглашенных знаменитостей в проекте появятся драматург и актер Джереми О. Харрис, британская певица Арло Паркс и лидер группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч.Дебют сериала состоится в конце ноября на первом фестивале цифровой моды и кино, который организовывает известный итальянский бренд.
https://ria.ru/20201103/beatles-1582660810.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарри стайлс, билли айлиш, музыка, кино и сериалы, новости культуры, gucci, гас ван сент, рим