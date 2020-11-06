https://ria.ru/20201106/efremov-1583469553.html
Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Осуждённый за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области, сообщает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК). РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:45
2020-11-06T22:45
2020-11-06T23:56
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Осуждённый за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области, сообщает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).
https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, белгородская область, происшествия