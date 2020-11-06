https://ria.ru/20201106/efremov-1583469553.html

Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области

Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области

Осуждённый за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области, сообщает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК). РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:45

2020-11-06T22:45

2020-11-06T23:56

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Осуждённый за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области, сообщает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

https://ria.ru/20201103/efremov-1582757156.html

россия

белгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, белгородская область, происшествия