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https://ria.ru/20201106/efremov-1583451481.html
Ефремова направили из СИЗО в колонию
Ефремова направили из СИЗО в колонию
Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, отправили в колонию, сообщила пресс-служба столичного главка ФСИН. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:59
2020-11-06T22:49
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, отправили в колонию, сообщила пресс-служба столичного главка ФСИН.Уточняется, что адрес места отбывания наказания сообщат одному из родственников по выбору осужденного.В свою очередь, официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета" сообщило, что актера этапировали в Белгородскую область.Правозащитница Марина Литвинович ранее говорила о желании Ефремова отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он содержался после вынесения приговора.Вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов в состоянии опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.Защита планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201104/efremov-1583064922.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Ефремова направили из СИЗО в колонию

19:59 06.11.2020 (обновлено: 22:49 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, отправили в колонию, сообщила пресс-служба столичного главка ФСИН.
Уточняется, что адрес места отбывания наказания сообщат одному из родственников по выбору осужденного.
В свою очередь, официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета" сообщило, что актера этапировали в Белгородскую область.
Правозащитница Марина Литвинович ранее говорила о желании Ефремова отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он содержался после вынесения приговора.
Вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов в состоянии опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
Защита планирует обжаловать приговор в кассации.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
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