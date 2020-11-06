https://ria.ru/20201106/efremov-1583451481.html

Ефремова направили из СИЗО в колонию

Ефремова направили из СИЗО в колонию

Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, отправили в колонию, сообщила пресс-служба столичного главка ФСИН. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:59

2020-11-06T19:59

2020-11-06T22:49

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, отправили в колонию, сообщила пресс-служба столичного главка ФСИН.Уточняется, что адрес места отбывания наказания сообщат одному из родственников по выбору осужденного.В свою очередь, официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета" сообщило, что актера этапировали в Белгородскую область.Правозащитница Марина Литвинович ранее говорила о желании Ефремова отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он содержался после вынесения приговора.Вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов в состоянии опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.Защита планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201104/efremov-1583064922.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия