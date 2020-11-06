https://ria.ru/20201106/dtp-1583438165.html

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Орлом выросло до семи

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Орлом выросло до семи

Семь человек, по уточненным данным, пострадали и один погиб в результате ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Орловской области, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:42

2020-11-06T18:42

2020-11-06T18:42

россия

орловская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, пострадали и один погиб в результате ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Орловской области, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в 12.45 мск в Кромском районе. Микроавтобус "Газель Next" съехал в кювет и опрокинулся.По данным полиции, водитель микроавтобуса 1967 года рождения ехал из населенного пункта Заря мира в направлении поселка Кромы. Признаков опьянения у него не выявлено.

https://ria.ru/20201105/avariya-1583190068.html

https://ria.ru/20201105/dtp-1583090363.html

россия

орловская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, орловская область, происшествия