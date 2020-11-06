В Курске машина сбила трех пешеходов, двое из них дети
09:44 06.11.2020 (обновлено: 11:22 06.11.2020)
ВОРОНЕЖ, 6 ноя — РИА Новости. Две иномарки столкнулись в Курске, после чего одна из них вылетела на тротуар, где сбила двух детей и взрослого, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в 07:50 мск пятницы.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Jaguar, девушка 1993 года рождения, осуществляла движение по улице Ленина в сторону площади Перекальского. В пути следования, на перекрестке ул. Ленина — ул. Мирная, произошло столкновение данного автомобиля с автомобилем KIA Soul под управлением водителя 1968 года рождения", — говорится в сообщении.
В результате столкновения автомобиль KIA Soul выехал на тротуар и сбил, по данным полиции, трех пешеходов — двух мальчиков 2003 года рождения и мужчину 1952 года рождения.
"Пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения", — информирует УМВД.
Полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии.