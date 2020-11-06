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В Курске машина сбила трех пешеходов, двое из них дети
В Курске машина сбила трех пешеходов, двое из них дети
Две иномарки столкнулись в Курске, после чего одна из них вылетела на тротуар, где сбила двух детей и взрослого, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:44
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курск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 6 ноя — РИА Новости. Две иномарки столкнулись в Курске, после чего одна из них вылетела на тротуар, где сбила двух детей и взрослого, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в 07:50 мск пятницы.В результате столкновения автомобиль KIA Soul выехал на тротуар и сбил, по данным полиции, трех пешеходов — двух мальчиков 2003 года рождения и мужчину 1952 года рождения."Пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения", — информирует УМВД.Полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20201105/avariya-1583208774.html
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курск, происшествия

В Курске машина сбила трех пешеходов, двое из них дети

09:44 06.11.2020 (обновлено: 11:22 06.11.2020)
 
© Фото : @avtokadr_46/ВКонтактеДТП на улице Ленина в Курске
ДТП на улице Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : @avtokadr_46/ВКонтакте
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ВОРОНЕЖ, 6 ноя — РИА Новости. Две иномарки столкнулись в Курске, после чего одна из них вылетела на тротуар, где сбила двух детей и взрослого, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в 07:50 мск пятницы.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Jaguar, девушка 1993 года рождения, осуществляла движение по улице Ленина в сторону площади Перекальского. В пути следования, на перекрестке ул. Ленина — ул. Мирная, произошло столкновение данного автомобиля с автомобилем KIA Soul под управлением водителя 1968 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате столкновения автомобиль KIA Soul выехал на тротуар и сбил, по данным полиции, трех пешеходов — двух мальчиков 2003 года рождения и мужчину 1952 года рождения.
"Пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения", — информирует УМВД.
Полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии.
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