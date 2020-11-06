https://ria.ru/20201106/dtp-1583313681.html

В Курске машина сбила трех пешеходов, двое из них дети

В Курске машина сбила трех пешеходов, двое из них дети

Две иномарки столкнулись в Курске, после чего одна из них вылетела на тротуар, где сбила двух детей и взрослого, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:44

2020-11-06T09:44

2020-11-06T11:22

курск

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 6 ноя — РИА Новости. Две иномарки столкнулись в Курске, после чего одна из них вылетела на тротуар, где сбила двух детей и взрослого, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в 07:50 мск пятницы.В результате столкновения автомобиль KIA Soul выехал на тротуар и сбил, по данным полиции, трех пешеходов — двух мальчиков 2003 года рождения и мужчину 1952 года рождения."Пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения", — информирует УМВД.Полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20201105/avariya-1583208774.html

курск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, происшествия