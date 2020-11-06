https://ria.ru/20201106/dtp-1583207412.html

Почему в Севастополе не расследуют ДТП, в котором погибла москвичка

Почему в Севастополе не расследуют ДТП, в котором погибла москвичка

Москвич Станислав Рагимов пытается добиться справедливого расследования обстоятельств ДТП в Севастополе, в котором погибла его мать и получил увечья отчим... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:00

2020-11-06T08:09

мерседес

прокуратура г. севастополя

авто

москва

республика крым

севастополь

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Анжелика Панченко. Москвич Станислав Рагимов пытается добиться справедливого расследования обстоятельств ДТП в Севастополе, в котором погибла его мать и получил увечья отчим. Елену и Сергея Петровых 11 сентября на пешеходном переходе в поселке Орловка сбил микроавтобус "Мерседес". Водитель — местный предприниматель Рустем Физлов — утверждает, что пенсионеры "резко выскочили на зебру", а перед этим шатались по дороге пьяные. По словам пострадавших, в полиции Севастополя после проверки в возбуждении уголовного дела отказали, сославшись на то, что не удалось найти очевидцев, которые опровергли бы слова Физлова. При этом семье потерпевших не показывают ни одного документа, подтверждающего невиновность водителя.Прошу максимальной огласкиДесятого сентября Станислав Рагимов отправил родителей на отдых в Севастополь. А на следующий день, возвращаясь с пляжа около восьми вечера, Елена и Сергей попали под машину. "Мама скончалась в реанимации, у отчима сотрясение мозга, переломы восьми ребер, кости таза и лопатки", — рассказывает РИА Новости Станислав.Через несколько дней он присутствовал на следственном эксперименте в Орловке, в то же время суток, когда случилось ДТП. Шестидесятипятилетний водитель микроавтобуса Рустем Физлов подошел к нему, извинился, принес соболезнования. "Я обратил внимание на то, что на дороге там установлены знаки "Ограничение скорости", "Пешеходный переход". Да, неисправен фонарь, но зебра отлично просматривается: напротив магазин с хорошим освещением. Подумал, как можно не заметить пешеходов, если соблюдать правила?" — недоумевает Рагимов.Проверку обстоятельств наезда на Петровых проводил старший следователь СУ УМВД по Севастополю Морозов. В конце октября он сообщил адвокату Рагимова, что в возбуждении уголовного дела отказано, поскольку водитель "не имел технической возможности избежать столкновения с пешеходами". "Объяснил: Физлов дал показания, что родители неожиданно выскочили на пешеходный переход, поэтому он не успел затормозить, — говорит Станислав. — Я не поверил: отчим в декабре прошлого года перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Они с мамой не то что выскочить — быстро идти не могли. Морозов сказал, что не нашел свидетелей, которые опровергли бы слова Физлова. Якобы на месте ДТП были только отдыхающие, они разъехались по всей России, и связаться с ними невозможно".Рагимов стал сам разыскивать очевидцев: разместил пост в соцсети, попросил откликнуться всех, кто может дать информацию о происшествии в Орловке. И свидетели отозвались, причем довольно быстро. Станиславу сообщили, что машина, сбившая пару, двигалась со скоростью около 50 километров в час. Перед пешеходным переходом водитель не притормаживал и, возможно, пересек сплошную линию.Также Станислав выяснил, что сразу после аварии к водителю приехала "группа поддержки": "Эти люди говорили, что мама и отчим шли пьяные, шатались, им все сигналили". После общения со свидетелями сын погибшей заподозрил "подмену фактов". А когда он получил фотографии с места ДТП, у него возникло еще больше вопросов. "Я внимательно разглядывал снимки: родители еще лежали на дороге, а "Мерседес" стоял наполовину на встречке. Но на следственном эксперименте положение машины было отмечено так, будто она не пересекала разделительную линию. Почему?"Следователь, по словам Рагимова, на эти вопросы не отвечает. "Пусть хотя бы справку с места аварии выдаст. Хоть что-то ведь должно быть? Морозов заявил, что все передано в прокуратуру, а мне он ничего показать не может, потому что я к этому делу не имею отношения"."Мы были абсолютно трезвые"Отчим Станислава — 62-летний Сергей Петров — восстанавливается после полученных травм дома. Передвигается по квартире с трудом. "Мы прожили с Леной больше 25 лет, — рассказывает он. — Когда родился младший сын, Лене было 38, мне — 42. Я работал регулировщиком аппаратуры на заводе счетно-аналитических машин, жена была медсестрой. Последние годы — на пенсии, все время проводили вместе. А сейчас нет рядом моего родного человека. Я не сплю по ночам, плачу. Младший сын — студент живет со мной. Хорошо, что учится дистанционно, чаще бывает дома. Подойдет, спросит: "Пап, ты как?" А как я? Через силу стараюсь что-то делать по хозяйству: готовить, следить за порядком".Поездку в Севастополь Сергею и Елене подарили сыновья. "В июле отмечали 58-летие жены. Ребята сказали, чтобы мы выбрали место, где хотим отдохнуть, а они оплатят. Я никогда раньше не был на полуострове, решили поехать туда в мой день рождения — 10 сентября". В аэропорту Симферополя их встретила машина, отвезла в частный отель в Орловке. "Мы поужинали, выпили бутылку вина — отметили день рождения. Вообще мы не любители алкоголя, крепкие напитки никогда не употребляли. А на следующий день, 11 сентября, были абсолютно трезвыми. На пляже покупали только мороженое".Вечером, вернувшись в номер, супруги поужинали. "Без алкоголя", — подчеркивает Сергей. А около семи вечера отправились прогуляться вдоль моря. "На обратном пути шагали медленно: у меня на правой ноге протез сустава. Подошли к пешеходному переходу. Лена была слева, она меня всегда держала под руку. С ее стороны я не видел приближающихся фар. Мы спокойно ступили на зебру. Я смотрел на правую сторону дороги, где ехали несколько машин. И вдруг удар слева. Больше ничего не помню. Очнулся в больнице: лежу на кровати, все болит. Спрашиваю: "Где жена?" "В реанимации". "К ней можно?" "Нет, нельзя". А через несколько часов сообщили, что Лена умерла".Сергей не может сдержать слез: "Даже попрощаться с ней не смог". Медучреждение в Балаклаве, куда госпитализировали Петровых, оказалась "ковидным", там действовал жесткий карантин. Свидетель был рядомОдин из очевидцев трагедии, которого "не сумел разыскать" следователь, но нашел Станислав Рагимов, — Виталий Ковалев. Он живет в селе Полюшко под Севастополем — там же, где и Рустем Физлов. Виталий с дочерью и друзьями стоял на остановке в Орловке, ждал автобуса из Качи в Севастополь. "Я смотрел в сторону горки, откуда спускаются автомобили, но момента самого наезда не видел: было темно, и фары машин светили в глаза. Услышал хлопок. Звук был не как при столкновении одной машины с другой или оградой, столбом. Понял: сбили людей. Точно могу сказать, что перед ударом звука экстренного торможения не было. Через минуту мы были уже на месте".По словам Виталия, он сразу узнал машину, попавшую в аварию. "Водитель этого "Мерседеса" живет недалеко от моего дома — метрах в двухстах. Торгует овощами, каждый день мотается на рынок в Качу. И всегда участвует в мероприятиях, которые устраивают крымские татары, он один из активистов". "Мерседес" Физлова, по словам Ковалева, "стоял левыми колесами на встречке". Возле правого переднего колеса лежала женщина и громко стонала. Метрах в трех-четырех от нее — мужчина. Он был без сознания и хрипел. "Я стал расспрашивать окружающих: где произошло столкновение? Мужчина плотного телосложения рассказал, что ехал с другой стороны и видел, как супружеская пара зашла на зебру. Он остановился, чтобы их пропустить. А от горки двигался "Мерседес" — и на полной скорости врезался в пешеходов", — говорит Ковалев.Довольно оперативно на место аварии съехались друзья и родственники Физлова. "Они громко, как мне показалось, на публику, повторяли, что эти двое выскочили на дорогу из кустов. Но кустов там нет. Я сказал об этом. Тогда они принялись внушать, что эти мужчина и женщина, когда еще шли по пляжной дороге, шатались пьяные и не пропускали автомобили. Однако там для этого нужно цепочкой растянуться, взявшись за руки. Я начал возражать. Мне говорят: "Ты же сам местный, знаешь, какой здесь опасный перекресток. Вокруг бары, ходят выпившие". Но водитель-то тоже не из Владивостока, ездит по этой дороге лет тридцать туда-сюда. И зебра — четко территория пешеходов. В общем, мне все это не понравилось".Ковалев попросил свидетеля столкновения дождаться ГИБДД. "Говорю: видите, что происходит? Однако тот ответил, что ему оставаться нет смысла: скорую и полицию вызвал он, с ним уже связывались, его номер, если что, у дежурных есть". Я немного успокоился. Когда прибыл гаишник, я ходил за ним след в след. Он спросил у водителя "Мерседеса", где произошло столкновение. Тот подвел к зебре, показал: здесь".Сбитый мужчина, по словам Виталия, в сознание не приходил. А женщина была в памяти, даже продиктовала приехавшим медикам данные — свои и мужа. На месте аварии Ковалев дал сотруднику ГИБДД показания, оставил контакт. Но его никто не вызывал. "А недавно позвонил следователь и сказал, что у него нет моей объяснительной. Потом, видно, покопался в бумагах и говорит: "А, вижу, вижу". Это было уже после того, как со мной связался адвокат потерпевших. Я готов даже на полиграфе все подтвердить".Мы фактически бесправныАдвокат семьи Александр Воробьев сообщил РИА Новости, что следователь посоветовал ему самостоятельно искать очевидцев. "То есть на потерпевших возложили обязанность виновника аварии — записать данные людей и номера машин, которые останавливались. Возникает вопрос: почему он этого не сделал? Возможно, был в шоке. А если умышленно?"Об отказе в возбуждении дела адвокат узнал случайно: "Позвонил следователю, чтобы спросить, какие он планирует действия. И услышал: экспертиза показала, что у водителя не было технической возможности предотвратить аварию".Отказ адвокат считает грубым нарушением. "В рамках уголовного дела у них есть право на участие в следственных действиях. Они могли бы привлечь свидетелей, задать вопросы эксперту. Без уголовного дела сына погибшей нельзя признать потерпевшим. Если у следователя есть заключение автотехнической экспертизы, значит, она проводилась только по показаниям водителя, который представил обстоятельства ДТП так, как удобно ему".— В крови пострадавших нашли алкоголь?— Я этого не знаю — нам ничего не показывают. Если эксперт пишет, что у водителя не было возможности предотвратить аварию, получается, супруги сами бросились под колеса. Александр Воробьев обратился в прокуратуру Севастополя с жалобой. "Надеемся, дело возбудят, свидетелей, которых мы нашли, допросят, и они пояснят, что Петровы под машину не кидались. Нужно разобраться. Свидетели говорят: водитель вышел из кабины и все время повторял, что не видел их. Но раз не видел — значит, нарушил правила движения: не снизил скорость перед пешеходным переходом, не включил дальний свет фар, если дорога не была освещена. О какой невиновности может идти речь?"Спрыгнули с бордюраМы связались с Рустемом Физловым, чтобы услышать его версию. — Следствие еще не закончилось, я даже не знаю, что можно говорить, — растерялся он.— Следователь отказался возбуждать дело. Вы об этом не знаете?— Не в курсе. Я же непосредственный участник ДТП. Это все выдумки. Я очень верующий, законопослушный человек. И это самое плохое, что со мной за всю жизнь случилось. Как пережить — не знаю. Почернел весь.— Чувствуете себя виноватым?— Зебра была свободна, они как-то резко появились с правой стороны, я и наехал. Там не освещалось. И в том месте бордюр дорогу ограждает от тротуара. Бордюр высокий — ни на коляске, ни на чем не проедешь. Такое бывает же, да? Женщина впереди была и тащила мужчину за руку. Я, конечно, тормознул, взял влево. Ну никак не мог остановить эту машину — очень близко было. У меня больше 45 лет стажа. Всегда внимательно там проезжаю, просто пешеходный переход был свободен. И когда оставалось метра два-три, максимум пять, я их увидел. Фары высветили. И — столкновение.— По словам очевидца, ваши приятели распространяли слухи о том, что пешеходы были пьяны.— Нет-нет, они такого не говорили. Естественно, когда я попал в ДТП, набрал брату. Родственники друг другу позвонили. Соседи приехали — мы, односельчане, дружно живем. На месте я слышал, как две женщины рассказывали, что кричали этим двоим: "Куда вы прете? Уже машина близко". А они все равно пошли. Я искал тех женщин, конечно. Многих просил: найдите их. Но это были отдыхающие. А про выпивку речи не было. Это потом уже в больнице сообщили, что было в крови 0,46 промилле. Вероятно, анализы сделали. И одна сельчанка вспоминала, что они, когда возвращались с пляжа, были пьяные. Я, говорит, на них еще накричала и могу дать показания.Защищает Физлова адвокат Александр Рудь. В Севастополе он считается экспертом в вопросах безопасности дорожного движения, специализируется на делах о ДТП. Ему мы тоже задали вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела. — Вы меня так удивили. Мне в Севастополе об этом неизвестно, а вам в Москве известно. — По словам вашего подзащитного, в крови Петровых нашли алкоголь. Этому есть подтверждение в материалах? — Я не обладаю такой информацией и не могу ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Эти сведения есть только у следователя. Но если действительно вынесли постановление об отказе, я рад. Это значит, что мой клиент не виноват.От других объяснений Рудь отказался.Агентство направило в УМВД по Севастополю запрос. Но ответа мы так и не получили.Тщательное расследование, по словам Станислава, важно для него еще и потому, что так он сможет защитить доброе имя погибшей матери.

https://ria.ru/20200929/dtp-1577908007.html

https://ria.ru/20201105/dtp-1583179934.html

https://ria.ru/20190713/1556435101.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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