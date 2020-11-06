Дрозденко: в Усть-Луге будет создана территория опережающего развития

"Мы сегодня практически вышли на финишную прямую по созданию в Усть-Луге территории опережающего развития вместе с правительством РФ. А по Приморскому порту ведем переговоры создания свободной экономической зоны. То есть у нас уже все условия есть, нам не надо специально готовиться. Мы все это и так готовили под свои российские грузы, под свой транзит, который переводился из Прибалтики. И это все уже реализовано на практике", - сказал глава региона журналистам.