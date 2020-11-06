Дрозденко: в Усть-Луге будет создана территория опережающего развития
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. В порту Усть-Луга планируется создать территорию опережающего развития (ТОР), сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Мы сегодня практически вышли на финишную прямую по созданию в Усть-Луге территории опережающего развития вместе с правительством РФ. А по Приморскому порту ведем переговоры создания свободной экономической зоны. То есть у нас уже все условия есть, нам не надо специально готовиться. Мы все это и так готовили под свои российские грузы, под свой транзит, который переводился из Прибалтики. И это все уже реализовано на практике", - сказал глава региона журналистам.
По его словам, первоочередной задачей при реализации инвестиционных проектов по строительству портовых комплексов в Ленинградской области была переориентация российских грузов. Для этого в регионе была начата активная работа по расширению функционала портов. Например, только в Усть-Луга строятся три современнейших терминала.
"Прежде всего, самый крупный в Европе терминал LUGAPORT – это многопрофильный терминал, который может отгружать различные виды продукции. И достаточно хороший по запасу мощностей – плюс 24 миллиона тонн. Терминал "Ультрамар" – универсальный портовый терминал по отгрузке любых видов минеральных удобрений.И компания "Еврохим" строит свой терминал по перевалке удобрений, причем с запасом мощностей", — отметил Дрозденко.