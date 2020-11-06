Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201106/drozdenko-1583431503.html
Дрозденко: в Усть-Луге будет создана территория опережающего развития
Дрозденко: в Усть-Луге будет создана территория опережающего развития
В порту Усть-Луга планируется создать территорию опережающего развития (ТОР), сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:14
2020-11-06T18:14
александр дрозденко
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:119:3072:1846_1400x0_80_0_0_9f36fa005afe574a36d93f62dd05e7cf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. В порту Усть-Луга планируется создать территорию опережающего развития (ТОР), сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, первоочередной задачей при реализации инвестиционных проектов по строительству портовых комплексов в Ленинградской области была переориентация российских грузов. Для этого в регионе была начата активная работа по расширению функционала портов. Например, только в Усть-Луга строятся три современнейших терминала."Прежде всего, самый крупный в Европе терминал LUGAPORT – это многопрофильный терминал, который может отгружать различные виды продукции. И достаточно хороший по запасу мощностей – плюс 24 миллиона тонн. Терминал "Ультрамар" – универсальный портовый терминал по отгрузке любых видов минеральных удобрений.И компания "Еврохим" строит свой терминал по перевалке удобрений, причем с запасом мощностей", — отметил Дрозденко.
https://ria.ru/20201014/lenoblast-1579711313.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_d2dd528e978ebe99442f83cf7d8f8d7e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко

Дрозденко: в Усть-Луге будет создана территория опережающего развития

18:14 06.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. В порту Усть-Луга планируется создать территорию опережающего развития (ТОР), сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Мы сегодня практически вышли на финишную прямую по созданию в Усть-Луге территории опережающего развития вместе с правительством РФ. А по Приморскому порту ведем переговоры создания свободной экономической зоны. То есть у нас уже все условия есть, нам не надо специально готовиться. Мы все это и так готовили под свои российские грузы, под свой транзит, который переводился из Прибалтики. И это все уже реализовано на практике", - сказал глава региона журналистам.
По его словам, первоочередной задачей при реализации инвестиционных проектов по строительству портовых комплексов в Ленинградской области была переориентация российских грузов. Для этого в регионе была начата активная работа по расширению функционала портов. Например, только в Усть-Луга строятся три современнейших терминала.
"Прежде всего, самый крупный в Европе терминал LUGAPORT – это многопрофильный терминал, который может отгружать различные виды продукции. И достаточно хороший по запасу мощностей – плюс 24 миллиона тонн. Терминал "Ультрамар" – универсальный портовый терминал по отгрузке любых видов минеральных удобрений.И компания "Еврохим" строит свой терминал по перевалке удобрений, причем с запасом мощностей", — отметил Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 10:37Ленинградская область
Дрозденко: Ленобласть, сохраняя экономику, усиливают антиковидные меры
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
22:32Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Лента новостейМолния