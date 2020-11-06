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Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за внесения изменений в президентский указ о признании документов самопровозглашенных... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T23:13
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россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
сергей лавров
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владимир путин
луганская область
украина
в мире
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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за внесения изменений в президентский указ о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса.С февраля 2017 года Москва начала признавать документы, выданные жителям "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Однако вместе с ними нужно было предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. Такая необходимость исчезла 4 ноября после того, как Владимир Путин внес изменения в соответствующий указ.В Киеве заявили, что расценили эти действия как "очередной элемент агрессии", и потребовали "безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия".
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
россия
донецкая народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, сергей лавров, мид украины, владимир путин, луганская область, украина, в мире

Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса

23:13 06.11.2020 (обновлено: 23:50 06.11.2020)
 
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости
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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за внесения изменений в президентский указ о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса.
С февраля 2017 года Москва начала признавать документы, выданные жителям "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Однако вместе с ними нужно было предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. Такая необходимость исчезла 4 ноября после того, как Владимир Путин внес изменения в соответствующий указ.
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"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии нормандского формата, осудить действия России и принять необходимые меры давления, в том числе санкционного. Этот вопрос скоро будет поднят Украиной на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ", — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В Киеве заявили, что расценили эти действия как "очередной элемент агрессии", и потребовали "безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия".
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