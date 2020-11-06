https://ria.ru/20201106/donbass-1583471433.html

Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса

Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за внесения изменений в президентский указ о признании документов самопровозглашенных... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T23:13

2020-11-06T23:13

2020-11-06T23:50

россия

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

сергей лавров

мид украины

владимир путин

луганская область

украина

в мире

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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за внесения изменений в президентский указ о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса.С февраля 2017 года Москва начала признавать документы, выданные жителям "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Однако вместе с ними нужно было предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. Такая необходимость исчезла 4 ноября после того, как Владимир Путин внес изменения в соответствующий указ.В Киеве заявили, что расценили эти действия как "очередной элемент агрессии", и потребовали "безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия".

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

россия

донецкая народная республика

луганская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, сергей лавров, мид украины, владимир путин, луганская область, украина, в мире