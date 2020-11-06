Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:13 06.11.2020 (обновлено: 23:50 06.11.2020)
КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за внесения изменений в президентский указ о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса.
С февраля 2017 года Москва начала признавать документы, выданные жителям "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Однако вместе с ними нужно было предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. Такая необходимость исчезла 4 ноября после того, как Владимир Путин внес изменения в соответствующий указ.
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"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии нормандского формата, осудить действия России и принять необходимые меры давления, в том числе санкционного. Этот вопрос скоро будет поднят Украиной на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ", — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В Киеве заявили, что расценили эти действия как "очередной элемент агрессии", и потребовали "безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия".
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