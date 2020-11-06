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https://ria.ru/20201106/dnr-1583382897.html
В ДНР заявили о массированных обстрелах со стороны Киева
В ДНР заявили о массированных обстрелах со стороны Киева
Значительная эскалация наблюдается на линии соприкосновения в Донбассе, территория самопровозглашенной Донецкой народной республики подвергается массированным... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:17
2020-11-06T15:30
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
киев
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Значительная эскалация наблюдается на линии соприкосновения в Донбассе, территория самопровозглашенной Донецкой народной республики подвергается массированным обстрелам со стороны украинских силовиков, заявила журналистам министр иностранных дел ДНР, представитель республики в контактной группе Наталья Никонорова."На фоне регресса в переговорном процессе наблюдается значительная эскалация на линии соприкосновения сторон. Второй день подряд территория Донецкой народной республики подвергается массированным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины", - сказала она.По ее словам, "согласно данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, выпущено 182 боеприпаса, в том числе 35 мин калибром 82 мм"."Сегодня обстрелы продолжились – за полдня ВФУ четыре раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, в том числе 20 мин", - заявила Никонорова, добавив, что "противник, пренебрегая всеми достигнутыми договоренностями, ведет огонь с применением различного рода вооружения, в том числе запрещенного минскими соглашениями, на всех направлениях". Кроме того, в результате прицельного снайперского огня украинских силовиков погибли двое сотрудников Народной милиции ДНР, отметила Никонорова.Глава МИД ДНР также предупредила, что ДНР будет вынуждена дать адекватный ответ Киеву, если обстрелы не прекратятся. "Вынуждены предупредить украинскую сторону, что ее "игра с огнем" неизбежно приведет к адекватному ответу: если ситуация на линии соприкосновения не стабилизируется и ВФУ не прекратят обстрелы нашей территории, мы будем вынуждены открывать ответный огонь на подавление, что также допускалось мерами по усилению действующего перемирия от 22 июля", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20201106/obstrel-1583308549.html
https://ria.ru/20201022/gorlovka-1580941695.html
донбасс
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире

В ДНР заявили о массированных обстрелах со стороны Киева

15:17 06.11.2020 (обновлено: 15:30 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Значительная эскалация наблюдается на линии соприкосновения в Донбассе, территория самопровозглашенной Донецкой народной республики подвергается массированным обстрелам со стороны украинских силовиков, заявила журналистам министр иностранных дел ДНР, представитель республики в контактной группе Наталья Никонорова.
"На фоне регресса в переговорном процессе наблюдается значительная эскалация на линии соприкосновения сторон. Второй день подряд территория Донецкой народной республики подвергается массированным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины", - сказала она.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
09:03
ДНР обвинила силовиков в обстреле района Донецкой фильтровальной станции
По ее словам, "согласно данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, выпущено 182 боеприпаса, в том числе 35 мин калибром 82 мм".
"Сегодня обстрелы продолжились – за полдня ВФУ четыре раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, в том числе 20 мин", - заявила Никонорова, добавив, что "противник, пренебрегая всеми достигнутыми договоренностями, ведет огонь с применением различного рода вооружения, в том числе запрещенного минскими соглашениями, на всех направлениях". Кроме того, в результате прицельного снайперского огня украинских силовиков погибли двое сотрудников Народной милиции ДНР, отметила Никонорова.
Глава МИД ДНР также предупредила, что ДНР будет вынуждена дать адекватный ответ Киеву, если обстрелы не прекратятся. "Вынуждены предупредить украинскую сторону, что ее "игра с огнем" неизбежно приведет к адекватному ответу: если ситуация на линии соприкосновения не стабилизируется и ВФУ не прекратят обстрелы нашей территории, мы будем вынуждены открывать ответный огонь на подавление, что также допускалось мерами по усилению действующего перемирия от 22 июля", - подчеркнула она.
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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ДНР обвинила силовиков в обстреле Горловки
 
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