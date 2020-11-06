https://ria.ru/20201106/dnr-1583326563.html

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков

Двое ополченцев погибли в пятницу в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:59

2020-11-06T10:59

2020-11-06T10:59

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Двое ополченцев погибли в пятницу в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики из минометов обстреляли населенный пункт Минеральное, а также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по поселкам Каштановое и Доломитное."В результате подлых обстрелов украинских оккупантов, защищая нашу республику, погибли два наших героя. Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется", - сказал Басурин.Он призвал мировое сообщество "зафиксировать неспособность военно-политического руководства Украины вести мирный диалог"."Мы требуем от международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться прекращения украинской стороной огневых провокаций против нашей республики, которые могут привести к эскалации конфликта и очередному кровопролитию", - добавил Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201106/obstrel-1583308549.html

https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире