В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Двое ополченцев погибли в пятницу в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики из минометов обстреляли населенный пункт Минеральное, а также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по поселкам Каштановое и Доломитное.
"В результате подлых обстрелов украинских оккупантов, защищая нашу республику, погибли два наших героя. Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется", - сказал Басурин.
Он призвал мировое сообщество "зафиксировать неспособность военно-политического руководства Украины вести мирный диалог".
"Мы требуем от международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться прекращения украинской стороной огневых провокаций против нашей республики, которые могут привести к эскалации конфликта и очередному кровопролитию", - добавил Басурин.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.