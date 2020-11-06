https://ria.ru/20201106/deti-1583432665.html
Рожденные в день рождения Удмуртии дети получат памятные монеты-талисманы
Рожденные в день рождения Удмуртии дети получат памятные монеты-талисманы
В день столетия Удмуртии в регионе родились 36 малышей, все они получат памятные монеты в качестве талисмана, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:17
2020-11-06T18:17
2020-11-06T18:17
удмуртская республика
санкт-петербургский монетный двор
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/49991/68/499916813_0:0:2739:1541_1400x0_80_0_0_4b42d0c4ef344339bdbe7dc7779f5ae9.jpg
УФА, 6 ноя - РИА Новости. В день столетия Удмуртии в регионе родились 36 малышей, все они получат памятные монеты в качестве талисмана, сообщили в пресс-службе главы республики.Удмуртия 4 ноября отмечала 100-летие государственности республики. В регионе прошли праздничные мероприятия. Сообщалось, что Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету "100-летие образования Удмуртской Республики" номиналом в 3 рубля. Она выполнена из серебра 925-й пробы. Над ее изготовлением трудились скульпторы, художники и чеканщики Санкт-Петербургского монетного двора. На лицевой стороне монеты – рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", указаны номинал и дата "2020 г.". На оборотной стороне монеты расположены: герб Удмуртии, выполненные в технике лазерного матирования изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента "Дружба народов" и Михаило-Архангельского кафедрального собора, рельефное изображение молодой пары в традиционных удмуртских костюмах, стоящей на берегу реки. Здесь также расположены надписи: "Удмуртская Республика" и "100 лет".В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что в день 100-летия государственности Удмуртии в роддомах республики на свет появились 36 детей. Из них 19 девочек и 17 мальчиков. Половина ребятишек – ижевчане – 18 человек. Есть среди "детей столетия" и жители Алнашского, Увинского, Кезского, Малопургинского и Завьяловского районов, а также жители Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги.Отмечается, что в соответствии с распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова всем детям, родившимся в день 100-летия государственности Удмуртии, презентуют памятную монету.
https://ria.ru/20201103/stoletie-1582878643.html
https://ria.ru/20201104/udmurtiya-1582993947.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/49991/68/499916813_10:0:2677:2000_1400x0_80_0_0_64819ecc5cc03d7bbcbdcf14037ec0fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербургский монетный двор, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество
УФА, 6 ноя - РИА Новости.
В день столетия Удмуртии
в регионе родились 36 малышей, все они получат памятные монеты в качестве талисмана, сообщили в пресс-службе главы республики.
Удмуртия 4 ноября отмечала 100-летие государственности республики. В регионе прошли праздничные мероприятия. Сообщалось, что Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету "100-летие образования Удмуртской Республики" номиналом в 3 рубля. Она выполнена из серебра 925-й пробы. Над ее изготовлением трудились скульпторы, художники и чеканщики Санкт-Петербургского монетного двора. На лицевой стороне монеты – рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", указаны номинал и дата "2020 г.". На оборотной стороне монеты расположены: герб Удмуртии, выполненные в технике лазерного матирования изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента "Дружба народов" и Михаило-Архангельского кафедрального собора, рельефное изображение молодой пары в традиционных удмуртских костюмах, стоящей на берегу реки. Здесь также расположены надписи: "Удмуртская Республика" и "100 лет".
В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что в день 100-летия государственности Удмуртии в роддомах республики на свет появились 36 детей. Из них 19 девочек и 17 мальчиков. Половина ребятишек – ижевчане – 18 человек. Есть среди "детей столетия" и жители Алнашского, Увинского, Кезского, Малопургинского и Завьяловского районов, а также жители Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги.
Отмечается, что в соответствии с распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова всем детям, родившимся в день 100-летия государственности Удмуртии, презентуют памятную монету.
"Всего таких монет выпущено 3 тысячи, и часть получат малыши, которые стали настоящими "детьми столетия", рожденными в день столетия республики. Первый счастливый обладатель - это маленькая Ксения, которая родилась в 00.18 в Перинатальном центре, 3800 грамм, 54 сантиметра! Поздравляю маму Ольгу Алексеевну Перевощикову из Ижевска! Вместе со свидетельством о рождении Ксения получит и монету. Настоящий талисман", - цитирует пресс-служба слова Бречалова.