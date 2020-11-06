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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201106/deti-1583432665.html
Рожденные в день рождения Удмуртии дети получат памятные монеты-талисманы
Рожденные в день рождения Удмуртии дети получат памятные монеты-талисманы
В день столетия Удмуртии в регионе родились 36 малышей, все они получат памятные монеты в качестве талисмана, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:17
2020-11-06T18:17
удмуртская республика
санкт-петербургский монетный двор
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. В день столетия Удмуртии в регионе родились 36 малышей, все они получат памятные монеты в качестве талисмана, сообщили в пресс-службе главы республики.Удмуртия 4 ноября отмечала 100-летие государственности республики. В регионе прошли праздничные мероприятия. Сообщалось, что Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету "100-летие образования Удмуртской Республики" номиналом в 3 рубля. Она выполнена из серебра 925-й пробы. Над ее изготовлением трудились скульпторы, художники и чеканщики Санкт-Петербургского монетного двора. На лицевой стороне монеты – рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", указаны номинал и дата "2020 г.". На оборотной стороне монеты расположены: герб Удмуртии, выполненные в технике лазерного матирования изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента "Дружба народов" и Михаило-Архангельского кафедрального собора, рельефное изображение молодой пары в традиционных удмуртских костюмах, стоящей на берегу реки. Здесь также расположены надписи: "Удмуртская Республика" и "100 лет".В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что в день 100-летия государственности Удмуртии в роддомах республики на свет появились 36 детей. Из них 19 девочек и 17 мальчиков. Половина ребятишек – ижевчане – 18 человек. Есть среди "детей столетия" и жители Алнашского, Увинского, Кезского, Малопургинского и Завьяловского районов, а также жители Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги.Отмечается, что в соответствии с распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова всем детям, родившимся в день 100-летия государственности Удмуртии, презентуют памятную монету.
https://ria.ru/20201103/stoletie-1582878643.html
https://ria.ru/20201104/udmurtiya-1582993947.html
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санкт-петербургский монетный двор, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество

Рожденные в день рождения Удмуртии дети получат памятные монеты-талисманы

18:17 06.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота областного перинатального центра
Работа областного перинатального центра - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. В день столетия Удмуртии в регионе родились 36 малышей, все они получат памятные монеты в качестве талисмана, сообщили в пресс-службе главы республики.
Удмуртия 4 ноября отмечала 100-летие государственности республики. В регионе прошли праздничные мероприятия. Сообщалось, что Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету "100-летие образования Удмуртской Республики" номиналом в 3 рубля. Она выполнена из серебра 925-й пробы. Над ее изготовлением трудились скульпторы, художники и чеканщики Санкт-Петербургского монетного двора. На лицевой стороне монеты – рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", указаны номинал и дата "2020 г.". На оборотной стороне монеты расположены: герб Удмуртии, выполненные в технике лазерного матирования изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента "Дружба народов" и Михаило-Архангельского кафедрального собора, рельефное изображение молодой пары в традиционных удмуртских костюмах, стоящей на берегу реки. Здесь также расположены надписи: "Удмуртская Республика" и "100 лет".
Вид на проспект Октября в Уфе. - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 17:50Удмуртская Республика
В России начали продавать памятные монеты к столетию Удмуртии
В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что в день 100-летия государственности Удмуртии в роддомах республики на свет появились 36 детей. Из них 19 девочек и 17 мальчиков. Половина ребятишек – ижевчане – 18 человек. Есть среди "детей столетия" и жители Алнашского, Увинского, Кезского, Малопургинского и Завьяловского районов, а также жители Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги.
Отмечается, что в соответствии с распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова всем детям, родившимся в день 100-летия государственности Удмуртии, презентуют памятную монету.

"Всего таких монет выпущено 3 тысячи, и часть получат малыши, которые стали настоящими "детьми столетия", рожденными в день столетия республики. Первый счастливый обладатель - это маленькая Ксения, которая родилась в 00.18 в Перинатальном центре, 3800 грамм, 54 сантиметра! Поздравляю маму Ольгу Алексеевну Перевощикову из Ижевска! Вместе со свидетельством о рождении Ксения получит и монету. Настоящий талисман", - цитирует пресс-служба слова Бречалова.

Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 11:04
Глава Удмуртии поздравил жителей со столетием республики
 
Удмуртская РеспубликаСанкт-Петербургский монетный дворАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
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