https://ria.ru/20201106/deti-1583432665.html

Рожденные в день рождения Удмуртии дети получат памятные монеты-талисманы

Рожденные в день рождения Удмуртии дети получат памятные монеты-талисманы

В день столетия Удмуртии в регионе родились 36 малышей, все они получат памятные монеты в качестве талисмана, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:17

2020-11-06T18:17

2020-11-06T18:17

удмуртская республика

санкт-петербургский монетный двор

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 6 ноя - РИА Новости. В день столетия Удмуртии в регионе родились 36 малышей, все они получат памятные монеты в качестве талисмана, сообщили в пресс-службе главы республики.Удмуртия 4 ноября отмечала 100-летие государственности республики. В регионе прошли праздничные мероприятия. Сообщалось, что Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету "100-летие образования Удмуртской Республики" номиналом в 3 рубля. Она выполнена из серебра 925-й пробы. Над ее изготовлением трудились скульпторы, художники и чеканщики Санкт-Петербургского монетного двора. На лицевой стороне монеты – рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", указаны номинал и дата "2020 г.". На оборотной стороне монеты расположены: герб Удмуртии, выполненные в технике лазерного матирования изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента "Дружба народов" и Михаило-Архангельского кафедрального собора, рельефное изображение молодой пары в традиционных удмуртских костюмах, стоящей на берегу реки. Здесь также расположены надписи: "Удмуртская Республика" и "100 лет".В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что в день 100-летия государственности Удмуртии в роддомах республики на свет появились 36 детей. Из них 19 девочек и 17 мальчиков. Половина ребятишек – ижевчане – 18 человек. Есть среди "детей столетия" и жители Алнашского, Увинского, Кезского, Малопургинского и Завьяловского районов, а также жители Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги.Отмечается, что в соответствии с распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова всем детям, родившимся в день 100-летия государственности Удмуртии, презентуют памятную монету.

https://ria.ru/20201103/stoletie-1582878643.html

https://ria.ru/20201104/udmurtiya-1582993947.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербургский монетный двор, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество