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В Волгоградской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе
В Волгоградской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе
Водитель сбил на пешеходном переходе в Волжском Волгоградской области двух маленьких девочек, дети доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:08
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гумвд
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Водитель сбил на пешеходном переходе в Волжском Волгоградской области двух маленьких девочек, дети доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в пятницу утром в городе Волжский "ВАЗ-2105" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочек четырех и восьми лет, которые переходили дорогу вместе с мамой.По словам собеседника агентства, причиной ДТП стало невнимательность 68-летнего водителя.
https://ria.ru/20201106/dtp-1583207412.html
волгоградская область
волжский
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гумвд, волгоградская область, волжский, происшествия

В Волгоградской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

10:08 06.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Водитель сбил на пешеходном переходе в Волжском Волгоградской области двух маленьких девочек, дети доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, в пятницу утром в городе Волжский "ВАЗ-2105" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочек четырех и восьми лет, которые переходили дорогу вместе с мамой.
Елена Петрова - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
08:00
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"Дети доставлены в больницу для обследования, предварительные травмы - ушибы, ссадины", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, причиной ДТП стало невнимательность 68-летнего водителя.
 
ГУМВДВолгоградская областьВолжскийПроисшествия
 
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