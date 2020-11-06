https://ria.ru/20201106/deti-1583316577.html
В Волгоградской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе
В Волгоградской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе
Водитель сбил на пешеходном переходе в Волжском Волгоградской области двух маленьких девочек, дети доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:08
2020-11-06T10:08
2020-11-06T10:08
гумвд
волгоградская область
волжский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_5d396eafd0d250b27c46ded2fe6e81eb.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Водитель сбил на пешеходном переходе в Волжском Волгоградской области двух маленьких девочек, дети доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в пятницу утром в городе Волжский "ВАЗ-2105" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочек четырех и восьми лет, которые переходили дорогу вместе с мамой.По словам собеседника агентства, причиной ДТП стало невнимательность 68-летнего водителя.
https://ria.ru/20201106/dtp-1583207412.html
волгоградская область
волжский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1400x0_80_0_0_716f9245d57280895497b2540da907a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, волгоградская область, волжский, происшествия