https://ria.ru/20201106/deti-1583316577.html

В Волгоградской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

В Волгоградской области водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

Водитель сбил на пешеходном переходе в Волжском Волгоградской области двух маленьких девочек, дети доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:08

2020-11-06T10:08

2020-11-06T10:08

гумвд

волгоградская область

волжский

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Водитель сбил на пешеходном переходе в Волжском Волгоградской области двух маленьких девочек, дети доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в пятницу утром в городе Волжский "ВАЗ-2105" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочек четырех и восьми лет, которые переходили дорогу вместе с мамой.По словам собеседника агентства, причиной ДТП стало невнимательность 68-летнего водителя.

https://ria.ru/20201106/dtp-1583207412.html

волгоградская область

волжский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, волгоградская область, волжский, происшествия