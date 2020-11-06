https://ria.ru/20201106/desert-1583352326.html

Главным десертом в новогодней Калуге станет уникальное местное тесто

Главным десертом в новогодней Калуге станет уникальное местное тесто

Уникальное калужское тесто, о котором упомянул в своем словаре писатель и этнограф Владимир Даль, будет главным праздничным десертом в Калуге, которая встретит... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:53

2020-11-06T12:53

2020-11-06T13:48

калужская область

владимир даль

снегурочка

дед мороз

калуга

калужская область

общество

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КАЛУГА, 6 ноя – РИА Новости. Уникальное калужское тесто, о котором упомянул в своем словаре писатель и этнограф Владимир Даль, будет главным праздничным десертом в Калуге, которая встретит 2021 год в статусе новогодней столицы России, сообщило правительство Калужской области.Калужское тесто - лакомство, чрезвычайно популярное в России в XVIII-XIX веках."Владимир Иванович Даль в своем словаре разъяснял: "Соложеное тесто едят и сырое, и калужское славится". По вкусу калужское тесто невозможно сравнить ни с одним из знакомых десертов. Это терпкий вкус ржаных сухарей в сочетании с медовой сладостью и пряностями - имбирем и корицей", - отмечает областное правительство.Сейчас калужское тесто можно попробовать на тематических театрализованных представлениях в туристических кафе. Сувенирные варианты лакомства выпускает Калужский хлебокомбинат. Тесто можно увидеть и приобрести в сувенирных лавках в больших подарочных коробках или в небольших продолговатых упаковках с ракетой на картинке. Изобилие калужского теста ожидает калужан и гостей новогодней столицы России 2021 на гастрономическом фестивале, открытие которого запланировано 27 декабря на Театральной площади, информируют власти.С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021". Калуга будет украшена в стиле ретрофутуризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. Гостей города ждут, в частности, парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза, театрализованный карнавал, большое арктическое шоу "Легенды Севера".

https://ria.ru/20201103/kaluga-1582850636.html

калуга

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир даль, снегурочка, дед мороз, калуга, калужская область, общество