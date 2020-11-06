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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201106/desert-1583352326.html
Главным десертом в новогодней Калуге станет уникальное местное тесто
Главным десертом в новогодней Калуге станет уникальное местное тесто
Уникальное калужское тесто, о котором упомянул в своем словаре писатель и этнограф Владимир Даль, будет главным праздничным десертом в Калуге, которая встретит... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:53
2020-11-06T13:48
калужская область
владимир даль
снегурочка
дед мороз
калуга
калужская область
общество
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КАЛУГА, 6 ноя – РИА Новости. Уникальное калужское тесто, о котором упомянул в своем словаре писатель и этнограф Владимир Даль, будет главным праздничным десертом в Калуге, которая встретит 2021 год в статусе новогодней столицы России, сообщило правительство Калужской области.Калужское тесто - лакомство, чрезвычайно популярное в России в XVIII-XIX веках."Владимир Иванович Даль в своем словаре разъяснял: "Соложеное тесто едят и сырое, и калужское славится". По вкусу калужское тесто невозможно сравнить ни с одним из знакомых десертов. Это терпкий вкус ржаных сухарей в сочетании с медовой сладостью и пряностями - имбирем и корицей", - отмечает областное правительство.Сейчас калужское тесто можно попробовать на тематических театрализованных представлениях в туристических кафе. Сувенирные варианты лакомства выпускает Калужский хлебокомбинат. Тесто можно увидеть и приобрести в сувенирных лавках в больших подарочных коробках или в небольших продолговатых упаковках с ракетой на картинке. Изобилие калужского теста ожидает калужан и гостей новогодней столицы России 2021 на гастрономическом фестивале, открытие которого запланировано 27 декабря на Театральной площади, информируют власти.С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021". Калуга будет украшена в стиле ретрофутуризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. Гостей города ждут, в частности, парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза, театрализованный карнавал, большое арктическое шоу "Легенды Севера".
https://ria.ru/20201103/kaluga-1582850636.html
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владимир даль, снегурочка, дед мороз, калуга, калужская область, общество

Главным десертом в новогодней Калуге станет уникальное местное тесто

12:53 06.11.2020 (обновлено: 13:48 06.11.2020)
 
© Фото : предоставлено Агентством по развитию туризма в Калужской областиНовогоднее украшение Калуги
Новогоднее украшение Калуги - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : предоставлено Агентством по развитию туризма в Калужской области
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 6 ноя – РИА Новости. Уникальное калужское тесто, о котором упомянул в своем словаре писатель и этнограф Владимир Даль, будет главным праздничным десертом в Калуге, которая встретит 2021 год в статусе новогодней столицы России, сообщило правительство Калужской области.
"Гастрономическим атрибутом всероссийского проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021" станет уникальное русское лакомство – калужское тесто. История возникновения десерта нигде не описана, а сам старинный гастрономический рецепт приготовления калужского теста был возрожден в регионе не так давно. За основу был взят процесс приготовления теста, описанный в 1920-х годах прошлого века в одной из кулинарных книг Ивана Сомова", - говорится в сообщении.
Калужское тесто - лакомство, чрезвычайно популярное в России в XVIII-XIX веках.
"Владимир Иванович Даль в своем словаре разъяснял: "Соложеное тесто едят и сырое, и калужское славится". По вкусу калужское тесто невозможно сравнить ни с одним из знакомых десертов. Это терпкий вкус ржаных сухарей в сочетании с медовой сладостью и пряностями - имбирем и корицей", - отмечает областное правительство.
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3 ноября, 15:39Калужская область
Калугу к Новому году украсят в стиле ретрофутуризма
Сейчас калужское тесто можно попробовать на тематических театрализованных представлениях в туристических кафе. Сувенирные варианты лакомства выпускает Калужский хлебокомбинат. Тесто можно увидеть и приобрести в сувенирных лавках в больших подарочных коробках или в небольших продолговатых упаковках с ракетой на картинке. Изобилие калужского теста ожидает калужан и гостей новогодней столицы России 2021 на гастрономическом фестивале, открытие которого запланировано 27 декабря на Театральной площади, информируют власти.
С 12 декабря по 9 января в Калуге пройдут торжества в рамках проекта "Калуга – Новогодняя столица России 2021". Калуга будет украшена в стиле ретрофутуризма, с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. Гостей города ждут, в частности, парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза, театрализованный карнавал, большое арктическое шоу "Легенды Севера".
 
Калужская областьВладимир ДальСнегурочкаДед МорозКалугаКалужская областьОбщество
 
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