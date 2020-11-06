https://ria.ru/20201106/delo-1583400810.html

СК завел дело на таскавшую ребенка за волосы медсестру в Новосибирске

СК завел дело на таскавшую ребенка за волосы медсестру в Новосибирске

Следователи завели уголовное дело после публикации видео, на котором медсестра местной туберкулезной больницы в Новосибирской области грубо обращается с... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:31

2020-11-06T16:31

2020-11-06T19:50

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после публикации видео, на котором медсестра местной туберкулезной больницы в Новосибирской области грубо обращается с ребенком, сообщается на сайте СК России.Отмечается, что 6 ноября было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры были систематическими.Следователи дадут оценку действиям медработника, а также установят причины и условия совершения преступления.

https://ria.ru/20201105/strelba-1583171100.html

новосибирская область

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия