Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/delo-1583400810.html
СК завел дело на таскавшую ребенка за волосы медсестру в Новосибирске
СК завел дело на таскавшую ребенка за волосы медсестру в Новосибирске
Следователи завели уголовное дело после публикации видео, на котором медсестра местной туберкулезной больницы в Новосибирской области грубо обращается с... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:31
2020-11-06T19:50
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583322844_0:198:1762:1189_1400x0_80_0_0_21843fe17427d725caa4f789f93e7d53.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после публикации видео, на котором медсестра местной туберкулезной больницы в Новосибирской области грубо обращается с ребенком, сообщается на сайте СК России.Отмечается, что 6 ноября было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры были систематическими.Следователи дадут оценку действиям медработника, а также установят причины и условия совершения преступления.
https://ria.ru/20201105/strelba-1583171100.html
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583322844_162:0:1762:1200_1400x0_80_0_0_a437d3e62c4da8b8759733f3a91ac312.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

СК завел дело на таскавшую ребенка за волосы медсестру в Новосибирске

16:31 06.11.2020 (обновлено: 19:50 06.11.2020)
 
Пустая палата в туберкулезной больнице Новосибирска, где медсестра таскала ребенка за волосы
Пустая палата в туберкулезной больнице Новосибирска, где медсестра таскала ребенка за волосы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после публикации видео, на котором медсестра местной туберкулезной больницы в Новосибирской области грубо обращается с ребенком, сообщается на сайте СК России.
Отмечается, что 6 ноября было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры были систематическими.
Охотничье ружье - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 14:03
В Тюменской области подросток застрелил ребенка

"В отношении медицинской сестры ГБУЗ НСО "Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления <...> "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением", — говорится в сообщении.

Следователи дадут оценку действиям медработника, а также установят причины и условия совершения преступления.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
22:32Франция обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Лента новостейМолния