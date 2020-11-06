СК завел дело на таскавшую ребенка за волосы медсестру в Новосибирске
16:31 06.11.2020 (обновлено: 19:50 06.11.2020)
Пустая палата в туберкулезной больнице Новосибирска, где медсестра таскала ребенка за волосы
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после публикации видео, на котором медсестра местной туберкулезной больницы в Новосибирской области грубо обращается с ребенком, сообщается на сайте СК России.
Отмечается, что 6 ноября было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры были систематическими.
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"В отношении медицинской сестры ГБУЗ НСО "Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления <...> "неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением", — говорится в сообщении.
Следователи дадут оценку действиям медработника, а также установят причины и условия совершения преступления.