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Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан

Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что каждый отданный на прошедших выборах голос должен быть подсчитан, и постарается это... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T00:29

2020-11-06T00:29

2020-11-06T01:02

дональд трамп

пенсильвания

северная каролина

вашингтон (город)

сша

выборы президента сша — 2020

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что каждый отданный на прошедших выборах голос должен быть подсчитан, и постарается это обеспечить.Он подчеркнул, что "в Америке голосование священно".Действующий президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении подсчета голосов избирателей на выборах. При этом по закону он не имеет на это полномочий, так как этими вопросами занимаются на уровне штатов и округов. Ряд штатов, например, Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до 3 ноября включительно.В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.

пенсильвания

северная каролина

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, северная каролина, вашингтон (город), сша, джо байден, в мире