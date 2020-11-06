https://ria.ru/20201106/bryussel-1583319106.html
В Брюсселе превратили Морской вокзал в деловой квартал
В Брюсселе превратили Морской вокзал в деловой квартал
Брюссельский Морской вокзал для грузовых поездов (Gare Maritime) превратили в деловой квартал, сообщает "Европульс". РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:15
2020-11-06T16:15
2020-11-06T16:15
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Брюссельский Морской вокзал для грузовых поездов (Gare Maritime) превратили в деловой квартал, сообщает "Европульс".Здание вокзала было построено в 1902 году, но уже долгое время не использовалось по назначению. Его расширили и разместили там магазины, коворкинги и офисы для стартапов, рестораны и площадки для массовых мероприятий. Кроме того, в квартале разбили "бульвар" — посадили деревья и другую зелень.Такие преображения в Европе не редкость. Например, главный вокзал Парижа уже через три года обзаведется зеленой террасой на крыше и полностью изменит конфигурацию. А в Кельне его планируют перестроить в культурный центр.
https://ria.ru/20190929/1559007509.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, германия, бельгия, вокзалы, туризм, новости - туризм, брюссель, европа, кельн, париж