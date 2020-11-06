https://ria.ru/20201106/braziliya-1583354246.html

В Бразилии туристов арестовали за подделку теста на коронавирус

В Бразилии туристов арестовали за подделку теста на коронавирус

В Бразилии арестовали путешественников, которые подделали справки об анализах на COVID-19, чтобы отдохнуть на известном курорте, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:12

2020-11-06T15:12

2020-11-06T15:12

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бразилия

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В Бразилии арестовали путешественников, которые подделали справки об анализах на COVID-19, чтобы отдохнуть на известном курорте, сообщает Travel and Leisure.Четверо граждан Бразилии хотели отправиться на архипелаг Фернанду-ди-Норонья, расположенный в 350 километрах к северо-востоку от материковой части страны. Попасть туда могут лишь те, кто представит отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного за день до приезда.Туристы прилетели на частном самолете 28 октября и показали справки от 25 октября. Когда контролеры попросили их сдать тесты повторно, гости отказались, заметив, что ждут результатов анализов, сданных день назад. На следующий день отдыхающие показали необходимые документы. Но когда официальные лица связались с лабораторией, они обнаружили, что дата в них была изменена. Путешественников арестовали, а 30 октября они снова прошли тестирование на коронавирус, чтобы продолжить отдых.

https://ria.ru/20200201/1563455252.html

бразилия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, бразилия