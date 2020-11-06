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Водолазы приостановили поиск сооснователя Skillbox в Черном море
Водолазы приостановили поиск сооснователя Skillbox в Черном море
Спасатели продолжают визуальный поиск в акватории Черного моря пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, водолазы пока не задействованы... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:19
2020-11-06T11:19
черное море
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Спасатели продолжают визуальный поиск в акватории Черного моря пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, водолазы пока не задействованы до поступления новых данных, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.В среду водолазы обследовали около 14 600 квадратных метров, спасатели на катере визуально обследовали акваторию Черного моря на площади 12 квадратных километров от порта Имеретинский до устья реки Псоу. В четверг к поискам подключили беспилотники, но результатов пока нет.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Полиция организовала поиски, к ним подключились поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и специалисты МЧС России на катере.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/proisshestviya-1583247164.html
черное море
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черное море, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

Водолазы приостановили поиск сооснователя Skillbox в Черном море

11:19 06.11.2020
 
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсетиИгорь Коропов
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсети
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Спасатели продолжают визуальный поиск в акватории Черного моря пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, водолазы пока не задействованы до поступления новых данных, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
В среду водолазы обследовали около 14 600 квадратных метров, спасатели на катере визуально обследовали акваторию Черного моря на площади 12 квадратных километров от порта Имеретинский до устья реки Псоу. В четверг к поискам подключили беспилотники, но результатов пока нет.
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"Сейчас продолжается только визуальный поиск, водолазный приостановлен до поступления новых данных. Там сложный рельеф дна. В Имеретинской низменности очень резко начинается глубина. Глубина более 200 метров, уходит дно резко. То, что мы могли прочесать, обыскать, территорию порта обыскали полностью, вдруг его забило куда-то между сваями, всё это осмотрели. Просто негде уже его искать", - сообщили в пресс-службе спасотряда.
По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Полиция организовала поиски, к ним подключились поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и специалисты МЧС России на катере.
 
Черное мореСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
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