https://ria.ru/20201106/biznesmen-1583331427.html

Водолазы приостановили поиск сооснователя Skillbox в Черном море

Водолазы приостановили поиск сооснователя Skillbox в Черном море

Спасатели продолжают визуальный поиск в акватории Черного моря пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, водолазы пока не задействованы... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:19

2020-11-06T11:19

2020-11-06T11:19

черное море

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Спасатели продолжают визуальный поиск в акватории Черного моря пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, водолазы пока не задействованы до поступления новых данных, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.В среду водолазы обследовали около 14 600 квадратных метров, спасатели на катере визуально обследовали акваторию Черного моря на площади 12 квадратных километров от порта Имеретинский до устья реки Псоу. В четверг к поискам подключили беспилотники, но результатов пока нет.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Полиция организовала поиски, к ним подключились поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и специалисты МЧС России на катере.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/proisshestviya-1583247164.html

черное море

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия