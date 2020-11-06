Водолазы приостановили поиск сооснователя Skillbox в Черном море
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсетиИгорь Коропов
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсети
КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Спасатели продолжают визуальный поиск в акватории Черного моря пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, водолазы пока не задействованы до поступления новых данных, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
В среду водолазы обследовали около 14 600 квадратных метров, спасатели на катере визуально обследовали акваторию Черного моря на площади 12 квадратных километров от порта Имеретинский до устья реки Псоу. В четверг к поискам подключили беспилотники, но результатов пока нет.
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"Сейчас продолжается только визуальный поиск, водолазный приостановлен до поступления новых данных. Там сложный рельеф дна. В Имеретинской низменности очень резко начинается глубина. Глубина более 200 метров, уходит дно резко. То, что мы могли прочесать, обыскать, территорию порта обыскали полностью, вдруг его забило куда-то между сваями, всё это осмотрели. Просто негде уже его искать", - сообщили в пресс-службе спасотряда.
По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Полиция организовала поиски, к ним подключились поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и специалисты МЧС России на катере.