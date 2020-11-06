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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/besporyadki-1583419087.html
Американский политик считает угрозу беспорядков в США преувеличенной
Американский политик считает угрозу беспорядков в США преувеличенной
Кандидат в вице-президенты США от партии "зеленых" в 2016 году Аджаму Барака не ожидает масштабных беспорядков в стране после выборов, но не исключает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:38
2020-11-06T17:38
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от партии "зеленых" в 2016 году Аджаму Барака не ожидает масштабных беспорядков в стране после выборов, но не исключает обострений, особенно в ключевых штатах - Мичигане и Пенсильвании."Я думаю, что небольшие волнения будут. Думаю, мы уже видим некоторые признаки этого в некоторых местах, где они продолжают считать голоса. Не думаю, что этого будет много. Думаю, что вероятность возникновения насилия сильно преувеличена", - сказал Барака РИА Новости.Тем не менее, он не исключает, что в ключевых штатах, включая Мичиган и Пенсильванию, где борьба за президентское кресло идет особенно остро, могут возникнуть "горячие точки".Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
пенсильвания
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дональд трамп, пенсильвания, мичиган, сша, в мире

Американский политик считает угрозу беспорядков в США преувеличенной

17:38 06.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАкция протеста в Нью-Йорке
Акция протеста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от партии "зеленых" в 2016 году Аджаму Барака не ожидает масштабных беспорядков в стране после выборов, но не исключает обострений, особенно в ключевых штатах - Мичигане и Пенсильвании.
"Я думаю, что небольшие волнения будут. Думаю, мы уже видим некоторые признаки этого в некоторых местах, где они продолжают считать голоса. Не думаю, что этого будет много. Думаю, что вероятность возникновения насилия сильно преувеличена", - сказал Барака РИА Новости.
Тем не менее, он не исключает, что в ключевых штатах, включая Мичиган и Пенсильванию, где борьба за президентское кресло идет особенно остро, могут возникнуть "горячие точки".
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Сторонник президента США Дональда Трампа в Мичигане - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияМичиганСШАВ мире
 
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