https://ria.ru/20201106/bayden-1583462452.html

Байден намерен обратиться к нации

Байден намерен обратиться к нации

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратится к нации в пятницу, сообщил представитель его штаба журналистскому пулу Байдена. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:24

2020-11-06T21:24

2020-11-06T21:32

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратится к нации в пятницу, сообщил представитель его штаба журналистскому пулу Байдена.Подробности и точное время обращения не сообщаются.Байден лидирует на президентских выборах, опережая действующего президента-республиканца Дональда Трампа в достаточном числе штатов, чтобы обеспечить себе избрание. Однако в ряде штатов лидерство Байдена невелико, и результаты еще не подсчитаны.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире