https://ria.ru/20201106/bayden-1583462452.html
Байден намерен обратиться к нации
Байден намерен обратиться к нации
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратится к нации в пятницу, сообщил представитель его штаба журналистскому пулу Байдена. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:24
2020-11-06T21:24
2020-11-06T21:32
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратится к нации в пятницу, сообщил представитель его штаба журналистскому пулу Байдена.Подробности и точное время обращения не сообщаются.Байден лидирует на президентских выборах, опережая действующего президента-республиканца Дональда Трампа в достаточном числе штатов, чтобы обеспечить себе избрание. Однако в ряде штатов лидерство Байдена невелико, и результаты еще не подсчитаны.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире