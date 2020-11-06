https://ria.ru/20201106/bayden-1583441736.html
Пелоси заявила о скорой победе Байдена на выборах
Пелоси заявила о скорой победе Байдена на выборах
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден получил "невероятный мандат" избирателей и скоро... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:58
2020-11-06T18:58
2020-11-06T22:31
выборы президента сша — 2020
нэнси пелоси
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден получил "невероятный мандат" избирателей и скоро станет избранным президентом."Это счастливый день для нашей страны", — сказала она журналистам.По ее словам, утром стало ясно, что пара Байден-Харрис (сенатор Камала Харрис — кандидат в вице-президенты США) победила в борьбе за Белый дом.Пелоси также выразила удовлетворение позициями демократов в палате представителей по итогам выборов.По предварительным результатам, Демократическая партия может потерять ряд мест в палате, но, скорее всего, удержит контроль над ней.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире