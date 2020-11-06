https://ria.ru/20201106/bayden-1583441736.html

Пелоси заявила о скорой победе Байдена на выборах

Пелоси заявила о скорой победе Байдена на выборах

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден получил "невероятный мандат" избирателей и скоро... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:58

2020-11-06T18:58

2020-11-06T22:31

выборы президента сша — 2020

нэнси пелоси

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден получил "невероятный мандат" избирателей и скоро станет избранным президентом."Это счастливый день для нашей страны", — сказала она журналистам.По ее словам, утром стало ясно, что пара Байден-Харрис (сенатор Камала Харрис — кандидат в вице-президенты США) победила в борьбе за Белый дом.Пелоси также выразила удовлетворение позициями демократов в палате представителей по итогам выборов.По предварительным результатам, Демократическая партия может потерять ряд мест в палате, но, скорее всего, удержит контроль над ней.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире