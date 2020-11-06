https://ria.ru/20201106/bayden-1583430604.html
Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании еще на тысячу голосов
Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании еще на тысячу голосов
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от президента Дональда Трампа в одном из ключевых штатов - Пенсильвании - на более РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:12
2020-11-06T18:12
2020-11-06T18:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от президента Дональда Трампа в одном из ключевых штатов - Пенсильвании - на более чем тысячу голосов, свидетельствуют результаты подсчета голосов.На данный момент обработано 95% голосов, отрыв Байдена от Трампа составляет 6817 голосов. Часом ранее эта цифра была 5587 голосов.В процентном выражении у Байдена 49,4%, у Трампа 49,3%.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире