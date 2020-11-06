https://ria.ru/20201106/bayden-1583430604.html

Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании еще на тысячу голосов

Байден увеличил отрыв от Трампа в Пенсильвании еще на тысячу голосов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от президента Дональда Трампа в одном из ключевых штатов - Пенсильвании - на более РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:12

2020-11-06T18:12

2020-11-06T18:16

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от президента Дональда Трампа в одном из ключевых штатов - Пенсильвании - на более чем тысячу голосов, свидетельствуют результаты подсчета голосов.На данный момент обработано 95% голосов, отрыв Байдена от Трампа составляет 6817 голосов. Часом ранее эта цифра была 5587 голосов.В процентном выражении у Байдена 49,4%, у Трампа 49,3%.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

пенсильвания

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире