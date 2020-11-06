https://ria.ru/20201106/bayden-1583424707.html

CNN: в случае победы Байден сразу приступит к обязанностям

CNN: в случае победы Байден сразу приступит к обязанностям

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае объявления его победы на выборах не планирует ждать решений по судебным искам, а намерен РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:53

2020-11-06T17:53

2020-11-06T17:53

выборы президента сша — 2020

джо байден

пенсильвания

джорджия

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае объявления его победы на выборах не планирует ждать решений по судебным искам, а намерен сразу приступить к делам избранного главы государства, сообщает телеканал CNN со ссылкой на человека, знакомого с планами политика.Ранее сообщалось, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков. Штаб Дональда Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.По словам источника, Байден готов выступить с обращением к нации сегодня днем или вечером. В случае объявления его победы, команда демократа планирует "незамедлительно объявить о важных деталях переходного периода", отмечает телеканал.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

пенсильвания

джорджия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, пенсильвания, джорджия, сша, в мире