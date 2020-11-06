https://ria.ru/20201106/bayden-1583411078.html

Защиту Байдена хотят усилить в ожидании его возможной победы, заявили СМИ

Защиту Байдена хотят усилить в ожидании его возможной победы, заявили СМИ

Секретная служба США планирует направить дополнительных агентов в целях обеспечения безопасности кандидата от демократов Джо Байдена в преддверии его возможной... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:11

2020-11-06T17:11

2020-11-06T20:22

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

делавэр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582973268_0:0:1699:955_1400x0_80_0_0_39509669a6f150770d494d6a0aed695f.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Секретная служба США планирует направить дополнительных агентов в целях обеспечения безопасности кандидата от демократов Джо Байдена в преддверии его возможной победы на выборах президента страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.Подкрепление было решено направить в Уилмингтон в штате Делавэр сразу после того, как предвыборный штаб кандидата сообщил о намерении Байдена использовать конференц-зал в Уилмингтоне по крайней мере еще один день. Отмечается, что бывший вице-президент намерен выступить там с важной речью в пятницу.Пресс-секретарь секретной службы Кэтрин Милхоан отказалась от комментариев, подчеркнув, что ведомство не придает огласке планы по обеспечению безопасности президента или кандидатов.Секретная служба усиливает защиту избранного президента, сразу после того, как кандидат был объявлен победителем. Традиционно процесс усиления охраны происходит сразу после выборов, когда один из кандидатов объявил о своей победе, а другой признал поражение.В соответствии с протоколом секретной службы, в том случае, если Байдена объявят победителем, а Трамп откажется согласиться с проигрышем, ведомство не сможет приступить к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме до середины декабря, пока коллегия выборщиков не подтвердит результаты голосования.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

делавэр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский. 2020-11-06T17:11 true PT1M40S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, делавэр, в мире