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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/bayden-1583406365.html
CNN: Байден вырвался вперед в Пенсильвании
CNN: Байден вырвался вперед в Пенсильвании
Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден вырвался вперед в ключевом штате Пенсильвания, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:53
2020-11-06T20:22
выборы президента сша — 2020
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден вырвался вперед в ключевом штате Пенсильвания, сообщил телеканал CNN.После обработки примерно 95% бюллетеней у него 49,4% голосов, у действующего главы государства Дональда Трампа — 49,3%. Победа в этом штате дает 20 выборщиков. Трамп ранее заявил, что в Пенсильвании действует "коррупционная машина" демократов, которую составляют "официальные лица, наблюдающие за подсчетом голосов". По словам президента, он там ходил в школу и много об этом знает.Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у Байдена — 264.Победа пока не определена в четырех штатах: Пенсильвания (20 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада (шесть выборщиков).
пенсильвания
сша
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов
Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский.
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джо байден, пенсильвания, сша, в мире

CNN: Байден вырвался вперед в Пенсильвании

16:53 06.11.2020 (обновлено: 20:22 06.11.2020)
 
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Hiro Komae
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден вырвался вперед в ключевом штате Пенсильвания, сообщил телеканал CNN.
После обработки примерно 95% бюллетеней у него 49,4% голосов, у действующего главы государства Дональда Трампа — 49,3%. Победа в этом штате дает 20 выборщиков.
Трамп ранее заявил, что в Пенсильвании действует "коррупционная машина" демократов, которую составляют "официальные лица, наблюдающие за подсчетом голосов". По словам президента, он там ходил в школу и много об этом знает.
Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у Байдена — 264.
Победа пока не определена в четырех штатах: Пенсильвания (20 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада (шесть выборщиков).
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденПенсильванияСШАВ мире
 
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