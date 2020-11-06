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CNN: Байден вырвался вперед в Пенсильвании

CNN: Байден вырвался вперед в Пенсильвании

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден вырвался вперед в ключевом штате Пенсильвания, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:53

2020-11-06T16:53

2020-11-06T20:22

выборы президента сша — 2020

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден вырвался вперед в ключевом штате Пенсильвания, сообщил телеканал CNN.После обработки примерно 95% бюллетеней у него 49,4% голосов, у действующего главы государства Дональда Трампа — 49,3%. Победа в этом штате дает 20 выборщиков. Трамп ранее заявил, что в Пенсильвании действует "коррупционная машина" демократов, которую составляют "официальные лица, наблюдающие за подсчетом голосов". По словам президента, он там ходил в школу и много об этом знает.Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у Байдена — 264.Победа пока не определена в четырех штатах: Пенсильвания (20 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада (шесть выборщиков).

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Алексей Богдановский: о лидерстве Байдена, реакции Трампа и о том, что такое сертификация голосов

Насколько устойчиво новое лидерство Байдена в двух спорных штатах, на чем сосредоточится теперь Трамп и что такое сертификация голосов - рассказывает корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский.

2020-11-06T16:53

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