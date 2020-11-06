https://ria.ru/20201106/bayden-1583347824.html

Fox News: Байден вырвался вперед в ключевом штате Джорджия

Fox News: Байден вырвался вперед в ключевом штате Джорджия

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал Дональд Трамп, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:36

2020-11-06T12:36

2020-11-06T14:38

джо байден

пенсильвания

сша

невада

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джорджия

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал Дональд Трамп, сообщает телеканал Fox News.По результатам подсчета 99 процентов бюллетеней, Байден набирает 49,39 процента голосов, Трамп — 49,37. Разрыв составляет 917 голосов.Джорджия — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента. Победа здесь даст кандидату 16 голосов выборщиков. Пока что у Байдена их 264, у Трампа — 214. Всего надо набрать 270 голосов.Остальные три штата, победитель в которых еще не определен, — это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15) и Невада (шесть). При этом в Неваде заявляли, что будут принимать бюллетени по почте до 10 ноября.Трамп уже несколько раз требовал остановить подсчет голосов. Голоса, поступившие по почте после дня выборов, он называет незаконными. В частности, в Джорджии штаб действующего президента подал иск с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении таких бюллетеней.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их итоги до сих пор не подведены. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени обычной почтой. Трамп видит в этом "коррупцию и мошенничество" и обвиняет демократов в попытке "украсть выборы".

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/tramp-1583346465.html

пенсильвания

сша

невада

джорджия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, пенсильвания, сша, невада, дональд трамп, джорджия, в мире