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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/bayden-1583347824.html
Fox News: Байден вырвался вперед в ключевом штате Джорджия
Fox News: Байден вырвался вперед в ключевом штате Джорджия
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал Дональд Трамп, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:36
2020-11-06T14:38
джо байден
пенсильвания
сша
невада
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джорджия
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал Дональд Трамп, сообщает телеканал Fox News.По результатам подсчета 99 процентов бюллетеней, Байден набирает 49,39 процента голосов, Трамп — 49,37. Разрыв составляет 917 голосов.Джорджия — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента. Победа здесь даст кандидату 16 голосов выборщиков. Пока что у Байдена их 264, у Трампа — 214. Всего надо набрать 270 голосов.Остальные три штата, победитель в которых еще не определен, — это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15) и Невада (шесть). При этом в Неваде заявляли, что будут принимать бюллетени по почте до 10 ноября.Трамп уже несколько раз требовал остановить подсчет голосов. Голоса, поступившие по почте после дня выборов, он называет незаконными. В частности, в Джорджии штаб действующего президента подал иск с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении таких бюллетеней.Выборы президента США прошли 3 ноября, но их итоги до сих пор не подведены. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени обычной почтой. Трамп видит в этом "коррупцию и мошенничество" и обвиняет демократов в попытке "украсть выборы".
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/tramp-1583346465.html
пенсильвания
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джо байден, пенсильвания, сша, невада, дональд трамп, джорджия, в мире

Fox News: Байден вырвался вперед в ключевом штате Джорджия

12:36 06.11.2020 (обновлено: 14:38 06.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaТрансляция выступления кандидата в президенты США Джо Байдена в Вашингтоне
Трансляция выступления кандидата в президенты США Джо Байдена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в "колеблющемся" штате Джорджия, где долго лидировал Дональд Трамп, сообщает телеканал Fox News.
По результатам подсчета 99 процентов бюллетеней, Байден набирает 49,39 процента голосов, Трамп — 49,37. Разрыв составляет 917 голосов.
Джорджия — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента. Победа здесь даст кандидату 16 голосов выборщиков. Пока что у Байдена их 264, у Трампа — 214. Всего надо набрать 270 голосов.
Остальные три штата, победитель в которых еще не определен, — это Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15) и Невада (шесть). При этом в Неваде заявляли, что будут принимать бюллетени по почте до 10 ноября.
Трамп уже несколько раз требовал остановить подсчет голосов. Голоса, поступившие по почте после дня выборов, он называет незаконными. В частности, в Джорджии штаб действующего президента подал иск с требованием к избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении таких бюллетеней.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их итоги до сих пор не подведены. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени обычной почтой. Трамп видит в этом "коррупцию и мошенничество" и обвиняет демократов в попытке "украсть выборы".
Президент США Дональд Трамп перед выступлением в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
12:33
Победный исход. Трамп надеется на решение Верховного суда по выборам
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденПенсильванияСШАНевадаДональд ТрампДжорджияВ мире
 
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