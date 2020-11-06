Эксперт оценил планы Байдена ограничить импорт из России и Китая
© REUTERS / JIM BOURGКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Планы кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена ограничить импорт из России и Китая в Америку и реформировать цепочки поставок – это скорее красивый оборот речи, чем реальный план, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Байден в рамках предвыборной кампании пообещал реформировать цепочки поставок товаров в США и союзникам, уменьшив их зависимость от российского и китайского импорта. Так, для защиты критически важной инфраструктуры и поставок предполагается ввести целевые ограничения на импорт из таких стран, как КНР и Россия, которые, якобы, представляют угрозу нацбезопасности Штатов.
"Слова Байдена о необходимости реформировать цепочки поставок товаров для снижения зависимости от китайского и российского импорта на данном этапе звучат, скорее, как красивый оборот речи, чем как реальный план перестройки торговых связей", - считает Микаелян.
При этом, по мнению эксперта, США так или иначе продолжат бороться с Китаем и Россией, а вот с Европой Байден, в случае победы, будет налаживать отношения и "не станет прессовать европейский бизнес, как это делал Дональд Трамп".
"Не очень понятно, как можно реализовать обещания снизить зависимость от китайского импорта, если не действовать теми способами, которыми действовал Трамп. Производства на территории США могут существенно вытеснить китайскую продукцию разве что в сфере электроники", - рассуждает он.
"Относительно России противодействие запуску газопроводов, конечно, продолжится. Трамп пробудил большую американскую идею о том, что рабочие места необходимо создавать, прежде всего, в США. И Байден не может игнорировать это очень популярное среди широкого электората мнение, поэтому делает схожие заявления, формально несколько меняя риторику", - заключил Микаелян.