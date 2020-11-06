https://ria.ru/20201106/bayden-1583312151.html

Эксперт оценил планы Байдена ограничить импорт из России и Китая

Эксперт оценил планы Байдена ограничить импорт из России и Китая

Планы кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена ограничить импорт из России и Китая в Америку и реформировать цепочки поставок – это... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:33

2020-11-06T09:33

2020-11-06T09:33

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Планы кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена ограничить импорт из России и Китая в Америку и реформировать цепочки поставок – это скорее красивый оборот речи, чем реальный план, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.Байден в рамках предвыборной кампании пообещал реформировать цепочки поставок товаров в США и союзникам, уменьшив их зависимость от российского и китайского импорта. Так, для защиты критически важной инфраструктуры и поставок предполагается ввести целевые ограничения на импорт из таких стран, как КНР и Россия, которые, якобы, представляют угрозу нацбезопасности Штатов.При этом, по мнению эксперта, США так или иначе продолжат бороться с Китаем и Россией, а вот с Европой Байден, в случае победы, будет налаживать отношения и "не станет прессовать европейский бизнес, как это делал Дональд Трамп"."Относительно России противодействие запуску газопроводов, конечно, продолжится. Трамп пробудил большую американскую идею о том, что рабочие места необходимо создавать, прежде всего, в США. И Байден не может игнорировать это очень популярное среди широкого электората мнение, поэтому делает схожие заявления, формально несколько меняя риторику", - заключил Микаелян.

https://ria.ru/20201106/biden-1583299559.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/politika-1583302334.html

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европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, китай, европа, сша, в мире