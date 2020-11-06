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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/bayden-1583312151.html
Эксперт оценил планы Байдена ограничить импорт из России и Китая
Эксперт оценил планы Байдена ограничить импорт из России и Китая
Планы кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена ограничить импорт из России и Китая в Америку и реформировать цепочки поставок – это... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:33
2020-11-06T09:33
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
китай
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Планы кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена ограничить импорт из России и Китая в Америку и реформировать цепочки поставок – это скорее красивый оборот речи, чем реальный план, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.Байден в рамках предвыборной кампании пообещал реформировать цепочки поставок товаров в США и союзникам, уменьшив их зависимость от российского и китайского импорта. Так, для защиты критически важной инфраструктуры и поставок предполагается ввести целевые ограничения на импорт из таких стран, как КНР и Россия, которые, якобы, представляют угрозу нацбезопасности Штатов.При этом, по мнению эксперта, США так или иначе продолжат бороться с Китаем и Россией, а вот с Европой Байден, в случае победы, будет налаживать отношения и "не станет прессовать европейский бизнес, как это делал Дональд Трамп"."Относительно России противодействие запуску газопроводов, конечно, продолжится. Трамп пробудил большую американскую идею о том, что рабочие места необходимо создавать, прежде всего, в США. И Байден не может игнорировать это очень популярное среди широкого электората мнение, поэтому делает схожие заявления, формально несколько меняя риторику", - заключил Микаелян.
https://ria.ru/20201106/biden-1583299559.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/politika-1583302334.html
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дональд трамп, джо байден, китай, европа, сша, в мире

Эксперт оценил планы Байдена ограничить импорт из России и Китая

09:33 06.11.2020
 
© REUTERS / JIM BOURGКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / JIM BOURG
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Планы кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена ограничить импорт из России и Китая в Америку и реформировать цепочки поставок – это скорее красивый оборот речи, чем реальный план, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Байден в рамках предвыборной кампании пообещал реформировать цепочки поставок товаров в США и союзникам, уменьшив их зависимость от российского и китайского импорта. Так, для защиты критически важной инфраструктуры и поставок предполагается ввести целевые ограничения на импорт из таких стран, как КНР и Россия, которые, якобы, представляют угрозу нацбезопасности Штатов.
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"Слова Байдена о необходимости реформировать цепочки поставок товаров для снижения зависимости от китайского и российского импорта на данном этапе звучат, скорее, как красивый оборот речи, чем как реальный план перестройки торговых связей", - считает Микаелян.
При этом, по мнению эксперта, США так или иначе продолжат бороться с Китаем и Россией, а вот с Европой Байден, в случае победы, будет налаживать отношения и "не станет прессовать европейский бизнес, как это делал Дональд Трамп".
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"Не очень понятно, как можно реализовать обещания снизить зависимость от китайского импорта, если не действовать теми способами, которыми действовал Трамп. Производства на территории США могут существенно вытеснить китайскую продукцию разве что в сфере электроники", - рассуждает он.
"Относительно России противодействие запуску газопроводов, конечно, продолжится. Трамп пробудил большую американскую идею о том, что рабочие места необходимо создавать, прежде всего, в США. И Байден не может игнорировать это очень популярное среди широкого электората мнение, поэтому делает схожие заявления, формально несколько меняя риторику", - заключил Микаелян.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденКитайЕвропаСШАВ мире
 
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