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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/bayden-1583298254.html
Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена
Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена
Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал в интервью "Вечерней Москве", как изменятся отношения России и США в случае победы на президентских выборах кандидата от... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T05:13
2020-11-06T05:15
выборы президента сша — 2020
россия
джозеф "бо" байден
дональд трамп
алексей пушков
сша
в мире
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Пушков предупредил об атаке на Россию в случае победы Байдена
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал в интервью "Вечерней Москве", как изменятся отношения России и США в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.По его мнению, при Байдене в американской внешней политике усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Россию по вопросам прав человека, положения меньшинств.Сенатор отметил, что Байден принадлежит к тем политикам, которые считают Россию главным врагом Соединенных Штатов.Пушков допустил, что Байден может пойти на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), выдвинув при этом свои условия.Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
https://ria.ru/20201105/ssha-1583149062.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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россия, джозеф "бо" байден, дональд трамп, алексей пушков, сша, в мире

Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена

05:13 06.11.2020 (обновлено: 05:15 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал в интервью "Вечерней Москве", как изменятся отношения России и США в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.
По его мнению, при Байдене в американской внешней политике усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Россию по вопросам прав человека, положения меньшинств.
"Мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", — предположил Пушков.
Сенатор отметил, что Байден принадлежит к тем политикам, которые считают Россию главным врагом Соединенных Штатов.

"Он был важной частью администрации Барака Обамы, который начал политику санкций против России, политику изоляции и сдерживания, чтобы "отомстить" вообще за все: за Сирию, за Грузию, за Украину. Байден был частью всей этой линии на удушение России, так что рефлексы администрации Обамы он вернет в Белый дом", — считает он.

Пушков допустил, что Байден может пойти на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), выдвинув при этом свои условия.
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Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
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