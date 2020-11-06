https://ria.ru/20201106/bayden-1583298254.html

Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена

Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена

Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал в интервью "Вечерней Москве", как изменятся отношения России и США в случае победы на президентских выборах кандидата от... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T05:13

2020-11-06T05:13

2020-11-06T05:15

выборы президента сша — 2020

россия

джозеф "бо" байден

дональд трамп

алексей пушков

сша

в мире

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Пушков предупредил об атаке на Россию в случае победы Байдена

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал в интервью "Вечерней Москве", как изменятся отношения России и США в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.По его мнению, при Байдене в американской внешней политике усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Россию по вопросам прав человека, положения меньшинств.Сенатор отметил, что Байден принадлежит к тем политикам, которые считают Россию главным врагом Соединенных Штатов.Пушков допустил, что Байден может пойти на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), выдвинув при этом свои условия.Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201105/ssha-1583149062.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джозеф "бо" байден, дональд трамп, алексей пушков, сша, в мире