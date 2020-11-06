Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена
05:13 06.11.2020 (обновлено: 05:15 06.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал в интервью "Вечерней Москве", как изменятся отношения России и США в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.
По его мнению, при Байдене в американской внешней политике усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Россию по вопросам прав человека, положения меньшинств.
"Мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", — предположил Пушков.
Сенатор отметил, что Байден принадлежит к тем политикам, которые считают Россию главным врагом Соединенных Штатов.
"Он был важной частью администрации Барака Обамы, который начал политику санкций против России, политику изоляции и сдерживания, чтобы "отомстить" вообще за все: за Сирию, за Грузию, за Украину. Байден был частью всей этой линии на удушение России, так что рефлексы администрации Обамы он вернет в Белый дом", — считает он.
Пушков допустил, что Байден может пойти на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), выдвинув при этом свои условия.
Во вторник в Соединенных Штатах прошли выборы президента. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.
Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
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