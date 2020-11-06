https://ria.ru/20201106/bank-1583427728.html

ПСБ планирует развивать инвестпроекты и спорт в Чувашии

ПСБ планирует развивать инвестпроекты и спорт в Чувашии

ПСБ открыл кредитно-гарантийные лимиты крупным предприятиям Чувашии на 12 миллиардов рублей и почти на три миллиарда рублей – компаниям малого и среднего... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:01

2020-11-06T18:01

2020-11-06T18:01

банк псб

чувашская республика (чувашия)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. ПСБ открыл кредитно-гарантийные лимиты крупным предприятиям Чувашии на 12 миллиардов рублей и почти на три миллиарда рублей – компаниям малого и среднего бизнеса, финансирование инвестпроектов в республике будет расширяться, говорится в пресс-релизе банка.Как сообщает пресс-служба банка, председатель ПСБ Петр Фрадков провел рабочую встречу с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым, на которой обсуждалась поддержка со стороны банка крупных инвестпроектов в рамках комплексной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.В программу включено более 200 проектов, из них 88 – проекты промышленных предприятий, которые входят в приоритеты регионального правительства.Также в республике ПСБ участвует в реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Экология" и "Жилье и городская среда". Банк финансирует объекты жилстроительства и наращивает объемы кредитования застройщиков, развивая проектное финансирование."Банк также проявил заинтересованность в региональной программе льготного ипотечного кредитования. Программа рассчитана на граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, а также на молодые семьи. ПСБ начал выдачу ипотечных кредитов сотрудникам бюджетных учреждений по минимальной на рынке ставке. Также жителям республики доступны программы ПСБ с господдержкой "Семейная ипотека", "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020". С начала запуска "Госпрограммы-2020" в Чувашии ПСБ выдал 800 кредитов на сумму свыше 2 миллиардов рублей", - отметили в пресс-службе.Кроме того, на встрече обсудили возможность строительства в Чебоксарах Центра уличного баскетбола международного уровня в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям"."Наши совместные с республикой проекты масштабные и разнообразные – от кредитования предприятий и предоставления льготной ипотеки до строительства бесплатных и доступных всем спортивных объектов. Регион в ближайшие годы планирует дальнейшее развитие промышленного комплекса и реализацию большого количества инвестиционных проектов, и ПСБ готов предоставить республике свой опыт, экспертизу и необходимые финансовые решения для достижения этих целей. Мы также планируем расширять сотрудничество и с малым бизнесом, и с населением, и в области развития инфраструктуры", – прокомментировал итоги встречи председатель ПСБ.

https://ria.ru/20201103/faktoring-1582804658.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, чувашская республика (чувашия), новости компаний - экономика