В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело
ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, опрокинувшегося в Орловской области, в результате чего погиб один человек и семь получили травмы, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в 12.45 мск в Кромском районе. Микроавтобус "Газель Next" съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибла пассажирка, женщина 1953 года рождения, еще семь пассажиров получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
По данным полиции, водитель микроавтобуса 1967 года рождения ехал из населенного пункта Заря мира в направлении поселка Кромы. Признаков опьянения у него не выявлено.
"В отношении водителя возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.