https://ria.ru/20201106/avtobus-1583467524.html

В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело

В отношении водителя опрокинувшегося под Орлом автобуса завели дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, опрокинувшегося в Орловской области, в результате чего погиб один человек и семь получили... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:26

2020-11-06T22:26

2020-11-06T22:26

россия

орловская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, опрокинувшегося в Орловской области, в результате чего погиб один человек и семь получили травмы, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в 12.45 мск в Кромском районе. Микроавтобус "Газель Next" съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибла пассажирка, женщина 1953 года рождения, еще семь пассажиров получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.По данным полиции, водитель микроавтобуса 1967 года рождения ехал из населенного пункта Заря мира в направлении поселка Кромы. Признаков опьянения у него не выявлено.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

https://ria.ru/20201105/mediki-1583270397.html

https://ria.ru/20201028/dtp-1581863768.html

россия

орловская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, орловская область, происшествия