https://ria.ru/20201106/avtobus-1583366580.html
В Орловской области один человек погиб при опрокидывании автобуса
В Орловской области один человек погиб при опрокидывании автобуса
Рейсовый автобус опрокинулся в Орловской области: один человек погиб, травмы получила школьница, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:01
2020-11-06T14:01
2020-11-06T18:43
орловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583437494_0:43:1040:628_1400x0_80_0_0_a4b5aa0b0659ca008e9d1fd756578a84.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся в Орловской области: один человек погиб, травмы получила школьница, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в 12.45 мск в Кромском районе.На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД по Кромскому району.
орловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583437494_0:0:1040:780_1400x0_80_0_0_106acc19e51e1a987ad41567e5f6d4d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, происшествия