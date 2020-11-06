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В Орловской области один человек погиб при опрокидывании автобуса

В Орловской области один человек погиб при опрокидывании автобуса

Рейсовый автобус опрокинулся в Орловской области: один человек погиб, травмы получила школьница, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:01

2020-11-06T14:01

2020-11-06T18:43

орловская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся в Орловской области: один человек погиб, травмы получила школьница, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в 12.45 мск в Кромском районе.На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД по Кромскому району.

орловская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, происшествия