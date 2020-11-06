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В Орловской области один человек погиб при опрокидывании автобуса
В Орловской области один человек погиб при опрокидывании автобуса
Рейсовый автобус опрокинулся в Орловской области: один человек погиб, травмы получила школьница, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 06.11.2020
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орловская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся в Орловской области: один человек погиб, травмы получила школьница, сообщает управление МВД по региону.Авария произошла в 12.45 мск в Кромском районе.На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД по Кромскому району.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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орловская область, происшествия

В Орловской области один человек погиб при опрокидывании автобуса

14:01 06.11.2020 (обновлено: 18:43 06.11.2020)
 
© Фото : УМВД РВ по Орловской областиДТП с микроавтобусом в Кромском районе Орловской области
ДТП с микроавтобусом в Кромском районе Орловской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : УМВД РВ по Орловской области
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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся в Орловской области: один человек погиб, травмы получила школьница, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в 12.45 мск в Кромском районе.
"По предварительной информации, на третьем километре автодороги Крым 2 – Федотово - Собянино произошло опрокидывание автобуса "ГАЗЕЛЬ НЕКСТ". В результате ДТП один человек погиб. Также телесные повреждения получила 14-летняя девочка", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД по Кромскому району.
 
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