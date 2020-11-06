https://ria.ru/20201106/avstriya-1583407311.html
Министр по делам интеграции Австрии объяснил закрытие радикальных мечетей
Министр по делам интеграции Австрии объяснил закрытие радикальных мечетей
Закрытие радикальных мечетей после атаки в Вене - это не атака на религию, а борьба с экстремизмом, заявил в пятницу министр по делам интеграции Австрии Сюзанне РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:58
2020-11-06T16:58
2020-11-06T16:58
теракт в вене
мвд австрии
австрия
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Закрытие радикальных мечетей после атаки в Вене - это не атака на религию, а борьба с экстремизмом, заявил в пятницу министр по делам интеграции Австрии Сюзанне Рааб.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/vena-1583248471.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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