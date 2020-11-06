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Министр по делам интеграции Австрии объяснил закрытие радикальных мечетей
Министр по делам интеграции Австрии объяснил закрытие радикальных мечетей
Закрытие радикальных мечетей после атаки в Вене - это не атака на религию, а борьба с экстремизмом, заявил в пятницу министр по делам интеграции Австрии Сюзанне РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:58
2020-11-06T16:58
теракт в вене
мвд австрии
австрия
вена
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Закрытие радикальных мечетей после атаки в Вене - это не атака на религию, а борьба с экстремизмом, заявил в пятницу министр по делам интеграции Австрии Сюзанне Рааб.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/vena-1583248471.html
австрия
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теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире

Министр по делам интеграции Австрии объяснил закрытие радикальных мечетей

16:58 06.11.2020
 
© REUTERS / Radovan StoklasaСотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Radovan Stoklasa
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Закрытие радикальных мечетей после атаки в Вене - это не атака на религию, а борьба с экстремизмом, заявил в пятницу министр по делам интеграции Австрии Сюзанне Рааб.

"Мне важно отметить следующее: все это не атака на религию, а борьба с экстремизмом. Это не атака на членов религиозного сообщества, а общая борьба против злоупотребления религии с целью радикализации", - сказала Рааб на пресс-конференции.

В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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