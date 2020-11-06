https://ria.ru/20201106/avstriya-1583407311.html

Министр по делам интеграции Австрии объяснил закрытие радикальных мечетей

Министр по делам интеграции Австрии объяснил закрытие радикальных мечетей

Закрытие радикальных мечетей после атаки в Вене - это не атака на религию, а борьба с экстремизмом, заявил в пятницу министр по делам интеграции Австрии Сюзанне РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:58

2020-11-06T16:58

2020-11-06T16:58

теракт в вене

мвд австрии

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Закрытие радикальных мечетей после атаки в Вене - это не атака на религию, а борьба с экстремизмом, заявил в пятницу министр по делам интеграции Австрии Сюзанне Рааб.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/vena-1583248471.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире