https://ria.ru/20201106/aspirin-1583398775.html
Британские ученые исследуют возможность применения аспирина при COVID-19
Британские ученые исследуют возможность применения аспирина при COVID-19
Британские ученые исследуют аспирин как возможное лекарство при COVID-19, говорится в материалах исследования, проводимого при участии кафедры медицины... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:26
2020-11-06T16:26
2020-11-06T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
оксфордский университет
англия
в мире
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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ученые исследуют аспирин как возможное лекарство при COVID-19, говорится в материалах исследования, проводимого при участии кафедры медицины Оксфордского университета.По заявлению одного из руководителей исследования профессора Питера Хорби, перед учеными стоит задача найти лекарство, которое помогало бы заразившимся коронавирусом и было бы широко доступно."Мы сочли важным добавить аспирин к нашим испытаниям, поскольку есть четкие основания полагать, что он может принести пользу, безопасен, широко доступен. Мы ищем лекарства от COVID-19, которые может немедленно начать принимать любой человек в любой точке мира. Мы пока не знаем, является ли аспирин таким лекарством, но узнаем это", - приводятся в документе слова Хорби.Как ожидается, как минимум две тысячи случайно выбранных добровольцев будут получать по 150 миллиграммов аспирина ежедневно. Не будут участвовать в испытаниях люди с противопоказаниями к аспирину. Ученые будут оценивать уровень смертности после 28 дней госпитализации, время нахождения таких добровольцев в больницах, необходимость искусственной вентиляции легких для них. Исследование продлится несколько месяцев, по истечении которых будет сделан вывод о том, помогает ли аспирин при COVID-19. Исследование проводится с разрешения главного врача Англии.Исследовательская группа уже изучает возможность применения при COVID-19 антибиотика Азитромицин, иммуносупрессанта Тоцилизумаб, плазмы переболевших коронавирусом доноров, а также так называемого "коктейля антител" REGN-COV2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/produkty-1583299229.html
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583317017.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, оксфордский университет, англия, в мире
ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ученые исследуют аспирин как возможное лекарство при COVID-19, говорится в материалах исследования, проводимого при участии кафедры медицины Оксфордского университета.
"С сегодняшнего дня аспирин будет изучаться в рамках крупнейшего в мире исследования по лечению больных COVID-19. Исследование затрагивает 176 больниц по всей Британии и более 16 тысяч пациентов-добровольцев. У пациентов с COVID-19 повышен риск образования тромбов в кровеносных сосудах. Останавливающие ток крови тромбоциты, по-видимому, гиперактивны при COVID-19 и могут участвовать в образовании тромбов. Поскольку аспирин является антитромбоцитарным препаратом, он может снизить риск образования тромбов у пациентов с коронавирусом", - говорится в исследовании.
По заявлению одного из руководителей исследования профессора Питера Хорби, перед учеными стоит задача найти лекарство, которое помогало бы заразившимся коронавирусом и было бы широко доступно.
"Мы сочли важным добавить аспирин к нашим испытаниям, поскольку есть четкие основания полагать, что он может принести пользу, безопасен, широко доступен. Мы ищем лекарства от COVID-19, которые может немедленно начать принимать любой человек в любой точке мира. Мы пока не знаем, является ли аспирин таким лекарством, но узнаем это", - приводятся в документе слова Хорби.
Как ожидается, как минимум две тысячи случайно выбранных добровольцев будут получать по 150 миллиграммов аспирина ежедневно. Не будут участвовать в испытаниях люди с противопоказаниями к аспирину. Ученые будут оценивать уровень смертности после 28 дней госпитализации, время нахождения таких добровольцев в больницах, необходимость искусственной вентиляции легких для них. Исследование продлится несколько месяцев, по истечении которых будет сделан вывод о том, помогает ли аспирин при COVID-19. Исследование проводится с разрешения главного врача Англии
.
Исследовательская группа уже изучает возможность применения при COVID-19 антибиотика Азитромицин, иммуносупрессанта Тоцилизумаб, плазмы переболевших коронавирусом доноров, а также так называемого "коктейля антител" REGN-COV2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.