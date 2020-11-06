https://ria.ru/20201106/aspirin-1583398775.html

Британские ученые исследуют возможность применения аспирина при COVID-19

Британские ученые исследуют возможность применения аспирина при COVID-19

Британские ученые исследуют аспирин как возможное лекарство при COVID-19, говорится в материалах исследования, проводимого при участии кафедры медицины... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:26

2020-11-06T16:26

2020-11-06T16:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

оксфордский университет

англия

в мире

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ЛОНДОН, 6 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ученые исследуют аспирин как возможное лекарство при COVID-19, говорится в материалах исследования, проводимого при участии кафедры медицины Оксфордского университета.По заявлению одного из руководителей исследования профессора Питера Хорби, перед учеными стоит задача найти лекарство, которое помогало бы заразившимся коронавирусом и было бы широко доступно."Мы сочли важным добавить аспирин к нашим испытаниям, поскольку есть четкие основания полагать, что он может принести пользу, безопасен, широко доступен. Мы ищем лекарства от COVID-19, которые может немедленно начать принимать любой человек в любой точке мира. Мы пока не знаем, является ли аспирин таким лекарством, но узнаем это", - приводятся в документе слова Хорби.Как ожидается, как минимум две тысячи случайно выбранных добровольцев будут получать по 150 миллиграммов аспирина ежедневно. Не будут участвовать в испытаниях люди с противопоказаниями к аспирину. Ученые будут оценивать уровень смертности после 28 дней госпитализации, время нахождения таких добровольцев в больницах, необходимость искусственной вентиляции легких для них. Исследование продлится несколько месяцев, по истечении которых будет сделан вывод о том, помогает ли аспирин при COVID-19. Исследование проводится с разрешения главного врача Англии.Исследовательская группа уже изучает возможность применения при COVID-19 антибиотика Азитромицин, иммуносупрессанта Тоцилизумаб, плазмы переболевших коронавирусом доноров, а также так называемого "коктейля антител" REGN-COV2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/produkty-1583299229.html

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583317017.html

англия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, оксфордский университет, англия, в мире