https://ria.ru/20201106/artyukhin-1583397591.html

Главой объединенной с Рошалем подмосковной Шатуры избран Алексей Артюхин

Главой объединенной с Рошалем подмосковной Шатуры избран Алексей Артюхин

Главой Шатуры Московской области после объединения с городским округом Рошаль решением местных парламентариев избран Алексей Артюхин, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:34

2020-11-06T16:34

2020-11-06T16:36

новости подмосковья

шатура

московская область (подмосковье)

рошаль

политика

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Главой Шатуры Московской области после объединения с городским округом Рошаль решением местных парламентариев избран Алексей Артюхин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления информационной политики Подмосковья."6 ноября 2020 года в городском округе Шатура Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Артюхин Алексей Владимирович", - говорится в сообщении.В Главном управлении территориальной политики Подмосковья РИА Новости пояснили, что Алексей Артюхин занимал пост главы Шатуры с 20 марта 2020 года, после объединения городов его вновь переизбрали.В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Шатура избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, пояснили в пресс-службе.С 2004 года пост главы Шатуры занимал Андрей Келлер, в феврале текущего года он сложил полномочия по собственному желанию.

https://ria.ru/20201005/maski-1578212978.html

шатура

московская область (подмосковье)

рошаль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шатура, московская область (подмосковье), рошаль, политика