https://ria.ru/20201106/arest-1583337442.html

В Подмосковье арестовали обвиняемую в попытке организовать убийство отца

В Подмосковье арестовали обвиняемую в попытке организовать убийство отца

Суд в Наро-Фоминске арестовал женщину, обвиняемую в попытке организации заказного убийства отца, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:49

2020-11-06T11:49

2020-11-06T11:49

ольга врадий

москва

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Наро-Фоминске арестовал женщину, обвиняемую в попытке организации заказного убийства отца, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Накануне сообщалось, что подмосковные полицейские задержали женщину, планировавшую заказное убийство отца и предлагавшую исполнителю за это 1,5 миллиона рублей."По ходатайству следователя... судом в отношении 47-летней жительницы Москвы, обвиняемой в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.По данным следствия, обвиняемая, испытывая неприязнь к отцу на почве раздела недвижимости – двух квартир в Москве - решила убить его. Отмечается, что для этого она через интернет нашла исполнителя убийства, предлагая вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. После того, как о планируемом преступлении стало известно правоохранителям, все разговоры и встречи между женщиной и выступавшими в роли исполнителей убийства проходили под контролем силовиков."Обвиняемая предоставила "исполнителям" убийства всю информацию об отце и о его местонахождении, а также пакет с электрошокером, перчатками, фотографией потерпевшего", - добавила Врадий.Правоохранители предупредили мужчину о готовящемся преступлении, и с его согласия инсценировали убийство. В тот же день обвиняемая передала за убийство отца 180 тысяч рублей, после чего была задержана. По уголовному делу назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.

https://ria.ru/20200417/1570185890.html

москва

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержана женщина в Мособласти по подозрению в убийстве отца по найму: кадры СК РФ Следственным отделом по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 47-летней жительнице г. Москвы предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму 2020-11-06T11:49 true PT0M32S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, происшествия