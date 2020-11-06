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В Подмосковье арестовали обвиняемую в попытке организовать убийство отца
В Подмосковье арестовали обвиняемую в попытке организовать убийство отца
Суд в Наро-Фоминске арестовал женщину, обвиняемую в попытке организации заказного убийства отца, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:49
2020-11-06T11:49
ольга врадий
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Наро-Фоминске арестовал женщину, обвиняемую в попытке организации заказного убийства отца, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Накануне сообщалось, что подмосковные полицейские задержали женщину, планировавшую заказное убийство отца и предлагавшую исполнителю за это 1,5 миллиона рублей."По ходатайству следователя... судом в отношении 47-летней жительницы Москвы, обвиняемой в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.По данным следствия, обвиняемая, испытывая неприязнь к отцу на почве раздела недвижимости – двух квартир в Москве - решила убить его. Отмечается, что для этого она через интернет нашла исполнителя убийства, предлагая вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. После того, как о планируемом преступлении стало известно правоохранителям, все разговоры и встречи между женщиной и выступавшими в роли исполнителей убийства проходили под контролем силовиков."Обвиняемая предоставила "исполнителям" убийства всю информацию об отце и о его местонахождении, а также пакет с электрошокером, перчатками, фотографией потерпевшего", - добавила Врадий.Правоохранители предупредили мужчину о готовящемся преступлении, и с его согласия инсценировали убийство. В тот же день обвиняемая передала за убийство отца 180 тысяч рублей, после чего была задержана. По уголовному делу назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.
https://ria.ru/20200417/1570185890.html
москва
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Задержана женщина в Мособласти по подозрению в убийстве отца по найму: кадры СК РФ
Следственным отделом по г. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 47-летней жительнице г. Москвы предъявлено обвинение в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму
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ольга врадий, москва, московская область (подмосковье), наро-фоминск, происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемую в попытке организовать убийство отца

11:49 06.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Наро-Фоминске арестовал женщину, обвиняемую в попытке организации заказного убийства отца, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Накануне сообщалось, что подмосковные полицейские задержали женщину, планировавшую заказное убийство отца и предлагавшую исполнителю за это 1,5 миллиона рублей.
"По ходатайству следователя... судом в отношении 47-летней жительницы Москвы, обвиняемой в подстрекательстве приготовлению убийства своего отца по найму, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.
По данным следствия, обвиняемая, испытывая неприязнь к отцу на почве раздела недвижимости – двух квартир в Москве - решила убить его. Отмечается, что для этого она через интернет нашла исполнителя убийства, предлагая вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. После того, как о планируемом преступлении стало известно правоохранителям, все разговоры и встречи между женщиной и выступавшими в роли исполнителей убийства проходили под контролем силовиков.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.04.2020
17 апреля, 13:50
Жительницу Нижегородской области осудили за организацию убийства сына
"Обвиняемая предоставила "исполнителям" убийства всю информацию об отце и о его местонахождении, а также пакет с электрошокером, перчатками, фотографией потерпевшего", - добавила Врадий.
Правоохранители предупредили мужчину о готовящемся преступлении, и с его согласия инсценировали убийство. В тот же день обвиняемая передала за убийство отца 180 тысяч рублей, после чего была задержана. По уголовному делу назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.
 
Ольга ВрадийМоскваМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскПроисшествия
 
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