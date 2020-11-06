https://ria.ru/20201106/apple-1583335987.html
Новый компьютерный процессор Apple оказался быстрее Intel Core i9
Новый компьютерный процессор Apple оказался быстрее Intel Core i9
Еще неанонсированный чип Apple A14X Bionic, который станет основой для новых компьютеров Mac, протестирован в бенчмарке GeekBench 5. Об этом сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:40
2020-11-06T11:40
2020-11-06T11:41
риа наука
компьютерные технологии
apple
технологии
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Еще неанонсированный чип Apple A14X Bionic, который станет основой для новых компьютеров Mac, протестирован в бенчмарке GeekBench 5. Об этом сообщает Appleinsider, ссылаясь на собственный источник.Так, тестовая сборка, оснащенная 8-ядерным процессором и 8 ГБ оперативной памяти, набрала 1634 балла (одноядерный тест) и 7220 баллов (многоядерный тест). Для сравнения, топовая конфигурация MacBook Pro, оснащенная процессором Intel Core i9, получила в GeekBench 1096 и 6869 баллов, соответственно.Ожидается, что первые Mac c ARM-процессором от Apple покажут 10 ноября. Речь идет о 13-дюймовых MacBook Air и MacBook Pro, а также 16-дюймовом MacBook Pro.
https://ria.ru/20201103/apple-1582778236.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
компьютерные технологии, apple, технологии