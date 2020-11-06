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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201106/apparaty-1583429927.html
В Подмосковье с начала года ввели 600 новых аппаратов для здоровья сердца
В Подмосковье с начала года ввели 600 новых аппаратов для здоровья сердца
Более 900 единиц медицинской техники для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний закупили в больницы Московской области с начала текущего года,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:10
2020-11-06T18:10
новости подмосковья
светлана стригункова
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Более 900 единиц медицинской техники для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний закупили в больницы Московской области с начала текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что более 600 из них уже введены в эксплуатацию."В Московской области проводится большая работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний... Мы продолжаем закупать современную медтехнику и оснащать ею больницы и поликлиники. С начала года в медорганизации региона мы закупили 947 единиц такого оборудования, свыше 600 из них - уже введены в работу", — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.В пресс-службе ведомства рассказали, что среди закупленной в больницы региона медтехники в основном оборудование для реабилитации и эндоскопии, а также операционные микроскопы. Медицинское оборудование закуплено по поручению губернатор Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", добавили в региональном минздраве.
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светлана стригункова , здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье с начала года ввели 600 новых аппаратов для здоровья сердца

18:10 06.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Более 900 единиц медицинской техники для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний закупили в больницы Московской области с начала текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что более 600 из них уже введены в эксплуатацию.
"В Московской области проводится большая работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний... Мы продолжаем закупать современную медтехнику и оснащать ею больницы и поликлиники. С начала года в медорганизации региона мы закупили 947 единиц такого оборудования, свыше 600 из них - уже введены в работу", — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
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В пресс-службе ведомства рассказали, что среди закупленной в больницы региона медтехники в основном оборудование для реабилитации и эндоскопии, а также операционные микроскопы. Медицинское оборудование закуплено по поручению губернатор Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", добавили в региональном минздраве.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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