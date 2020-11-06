https://ria.ru/20201106/apparaty-1583429927.html

В Подмосковье с начала года ввели 600 новых аппаратов для здоровья сердца

В Подмосковье с начала года ввели 600 новых аппаратов для здоровья сердца

Более 900 единиц медицинской техники для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний закупили в больницы Московской области с начала текущего года,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:10

2020-11-06T18:10

2020-11-06T18:10

новости подмосковья

светлана стригункова

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Более 900 единиц медицинской техники для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний закупили в больницы Московской области с начала текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что более 600 из них уже введены в эксплуатацию."В Московской области проводится большая работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний... Мы продолжаем закупать современную медтехнику и оснащать ею больницы и поликлиники. С начала года в медорганизации региона мы закупили 947 единиц такого оборудования, свыше 600 из них - уже введены в работу", — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.В пресс-службе ведомства рассказали, что среди закупленной в больницы региона медтехники в основном оборудование для реабилитации и эндоскопии, а также операционные микроскопы. Медицинское оборудование закуплено по поручению губернатор Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", добавили в региональном минздраве.

https://ria.ru/20190402/1552316414.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)