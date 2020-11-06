https://ria.ru/20201106/apparaty-1583429927.html
В Подмосковье с начала года ввели 600 новых аппаратов для здоровья сердца
В Подмосковье с начала года ввели 600 новых аппаратов для здоровья сердца
Более 900 единиц медицинской техники для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний закупили в больницы Московской области с начала текущего года,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:10
2020-11-06T18:10
2020-11-06T18:10
новости подмосковья
светлана стригункова
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155242/54/1552425460_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_c8b9631899ab52f29391260d35746042.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Более 900 единиц медицинской техники для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний закупили в больницы Московской области с начала текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что более 600 из них уже введены в эксплуатацию."В Московской области проводится большая работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний... Мы продолжаем закупать современную медтехнику и оснащать ею больницы и поликлиники. С начала года в медорганизации региона мы закупили 947 единиц такого оборудования, свыше 600 из них - уже введены в работу", — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.В пресс-службе ведомства рассказали, что среди закупленной в больницы региона медтехники в основном оборудование для реабилитации и эндоскопии, а также операционные микроскопы. Медицинское оборудование закуплено по поручению губернатор Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", добавили в региональном минздраве.
https://ria.ru/20190402/1552316414.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155242/54/1552425460_0:0:1373:1029_1400x0_80_0_0_d731aa897176bce5231df54f485814ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)