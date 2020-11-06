https://ria.ru/20201106/antibiotik-1583463974.html

Мурашко призвал не принимать антибиотики при легком течении COVID-19

Мурашко призвал не принимать антибиотики при легком течении COVID-19

Антибиотики при легком течении коронавирусной инфекции не нужны, их назначение может быть опасным, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:35

2020-11-06T21:35

2020-11-06T21:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Антибиотики при легком течении коронавирусной инфекции не нужны, их назначение может быть опасным, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Антибиотикотерапия не является терапией против коронавирусной инфекции в прямую, использовать антибиотикотерапию (нужно) только при осложнении, при легком течении назначение антибиотиков не нужно и является опасным", - сказал Мурашко в эфире Первого канала.Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество