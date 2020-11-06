https://ria.ru/20201106/alla-pugacheva-1583406906.html

Алла Пугачева простилась с Михаилом Жванецким

Алла Пугачева простилась с Михаилом Жванецким

Алла Пугачева, которая одной из первых узнала о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, разместила в инстаграме слова соболезнования. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:24

2020-11-06T17:24

2020-11-06T21:39

шоубиз

московский театр миниатюр

знаменитости

звезды

михаил жванецкий

алла пугачева

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Алла Пугачева, которая одной из первых узнала о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, разместила в инстаграме слова соболезнования. Писатель и певица дружили много лет. Михаил Жванецкий рассказывал о Народной артистке РФ в своих монологах, а также был в числе гостей на праздновании когда 70-летия певицы в апреле прошлого года. Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему известность. Писатель также выступал и самостоятельно. Он работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.

https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583392343.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский театр миниатюр, знаменитости, звезды, михаил жванецкий, алла пугачева