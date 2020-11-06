https://ria.ru/20201106/alla-pugacheva-1583406906.html
Алла Пугачева простилась с Михаилом Жванецким
Алла Пугачева простилась с Михаилом Жванецким
Алла Пугачева, которая одной из первых узнала о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, разместила в инстаграме слова соболезнования. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:24
2020-11-06T17:24
2020-11-06T21:39
шоубиз
московский театр миниатюр
знаменитости
звезды
михаил жванецкий
алла пугачева
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Алла Пугачева, которая одной из первых узнала о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, разместила в инстаграме слова соболезнования. Писатель и певица дружили много лет. Михаил Жванецкий рассказывал о Народной артистке РФ в своих монологах, а также был в числе гостей на праздновании когда 70-летия певицы в апреле прошлого года. Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему известность. Писатель также выступал и самостоятельно. Он работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583392343.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский театр миниатюр, знаменитости, звезды, михаил жванецкий, алла пугачева
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Алла Пугачева, которая одной из первых узнала о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, разместила в инстаграме слова соболезнования.
"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала Пугачева.
Писатель и певица дружили много лет. Михаил Жванецкий рассказывал о Народной артистке РФ в своих монологах, а также был в числе гостей на праздновании когда 70-летия певицы в апреле прошлого года.
Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему известность. Писатель также выступал и самостоятельно. Он работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.
Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.