Источник: Удальцова задержали после попытки провести акцию у Кремля
16:31 06.11.2020 (обновлено: 17:49 06.11.2020)
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Москвы в пятницу задержала Сергея Удальцова после попытки устроить несогласованную акцию неподалеку от Кремля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Удальцов задержан неподалеку от стен Кремля при попытке провести несанкционированную акцию с вывешиванием баннера. С ним задержаны несколько его сторонников. Доставлены в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.
Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.
Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему таким образом ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.
Несмотря на это Удальцов продолжил протестную активность, организовывал несогласованные акции. Минувшим летом за одно из таких мероприятий он получил 10 суток административного ареста.