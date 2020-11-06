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Источник: Удальцова задержали после попытки провести акцию у Кремля
Источник: Удальцова задержали после попытки провести акцию у Кремля
Полиция Москвы в пятницу задержала Сергея Удальцова после попытки устроить несогласованную акцию неподалеку от Кремля, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:31
2020-11-06T17:49
москва
сергей удальцов
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Москвы в пятницу задержала Сергея Удальцова после попытки устроить несогласованную акцию неподалеку от Кремля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему таким образом ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.Несмотря на это Удальцов продолжил протестную активность, организовывал несогласованные акции. Минувшим летом за одно из таких мероприятий он получил 10 суток административного ареста.
https://ria.ru/20201105/aktsionist-1583276284.html
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москва, сергей удальцов, происшествия

Источник: Удальцова задержали после попытки провести акцию у Кремля

16:31 06.11.2020 (обновлено: 17:49 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Удальцов
Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Москвы в пятницу задержала Сергея Удальцова после попытки устроить несогласованную акцию неподалеку от Кремля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Удальцов задержан неподалеку от стен Кремля при попытке провести несанкционированную акцию с вывешиванием баннера. С ним задержаны несколько его сторонников. Доставлены в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.
Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.
Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему таким образом ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.
Несмотря на это Удальцов продолжил протестную активность, организовывал несогласованные акции. Минувшим летом за одно из таких мероприятий он получил 10 суток административного ареста.
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