https://ria.ru/20201106/aktsiya-1583400951.html

Источник: Удальцова задержали после попытки провести акцию у Кремля

Источник: Удальцова задержали после попытки провести акцию у Кремля

Полиция Москвы в пятницу задержала Сергея Удальцова после попытки устроить несогласованную акцию неподалеку от Кремля, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:31

2020-11-06T16:31

2020-11-06T17:49

москва

сергей удальцов

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Москвы в пятницу задержала Сергея Удальцова после попытки устроить несогласованную акцию неподалеку от Кремля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Сергей Удальцов - один из основателей организации "Левый фронт". Отсидел 4,5 года в колонии по уголовному делу об организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году.Освободился в 2017 году, после чего его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. В 2018 году Симоновский суд Москвы назначил Удальцову административный надзор до 2021 года, запретив ему таким образом ему посещать массовые мероприятия и уезжать из столицы без разрешения полиции.Несмотря на это Удальцов продолжил протестную активность, организовывал несогласованные акции. Минувшим летом за одно из таких мероприятий он получил 10 суток административного ареста.

https://ria.ru/20201105/aktsionist-1583276284.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей удальцов, происшествия