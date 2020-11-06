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Стали известны подробности задержания мужчины за акцию у здания ФСБ
Стали известны подробности задержания мужчины за акцию у здания ФСБ
Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:18
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее адвокат Сергей Тельнов рассказал РИА Новости, что в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича, он имитировал распятие Иисуса Христа.Источник уточнил, что это не первое привлечение мужчины к административной ответственности - ранее он привлекался по той же статье 20.2, а также неоднократно по статье 20.1 ("мелкое хулиганство").Адвокат Сергей Тельнов сообщил, что суд в Москве в пятницу рассмотрит административный протокол о привлечении акциониста Павла Крисевича к ответственности."Сейчас на него составляют протокол, в полиции нам сказали, что материал передадут в суд сегодня", - рассказал собеседник агентства.Позже стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, ему вменяется неповиновение распоряжению сотрудника полиции.За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Стали известны подробности задержания мужчины за акцию у здания ФСБ

09:18 06.11.2020 (обновлено: 13:45 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее адвокат Сергей Тельнов рассказал РИА Новости, что в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича, он имитировал распятие Иисуса Христа.

"Мужчина 2000 года рождения доставлен в отдел полиции "Китай-город", оставлен там на ночь. На него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" – Прим. ред.). У него изъяли крест, табурет и сымитированные "тома уголовных дел", которые он использовал в акции", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что это не первое привлечение мужчины к административной ответственности - ранее он привлекался по той же статье 20.2, а также неоднократно по статье 20.1 ("мелкое хулиганство").
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Адвокат Сергей Тельнов сообщил, что суд в Москве в пятницу рассмотрит административный протокол о привлечении акциониста Павла Крисевича к ответственности.
"Сейчас на него составляют протокол, в полиции нам сказали, что материал передадут в суд сегодня", - рассказал собеседник агентства.
Позже стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, ему вменяется неповиновение распоряжению сотрудника полиции.
За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
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