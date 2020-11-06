https://ria.ru/20201106/aktsionist-1583310436.html

Стали известны подробности задержания мужчины за акцию у здания ФСБ

Стали известны подробности задержания мужчины за акцию у здания ФСБ

Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:18

2020-11-06T09:18

2020-11-06T13:45

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее адвокат Сергей Тельнов рассказал РИА Новости, что в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича, он имитировал распятие Иисуса Христа.Источник уточнил, что это не первое привлечение мужчины к административной ответственности - ранее он привлекался по той же статье 20.2, а также неоднократно по статье 20.1 ("мелкое хулиганство").Адвокат Сергей Тельнов сообщил, что суд в Москве в пятницу рассмотрит административный протокол о привлечении акциониста Павла Крисевича к ответственности."Сейчас на него составляют протокол, в полиции нам сказали, что материал передадут в суд сегодня", - рассказал собеседник агентства.Позже стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, ему вменяется неповиновение распоряжению сотрудника полиции.За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

https://ria.ru/20201105/prigovor-1583128958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия