https://ria.ru/20201106/aktsionist-1583310436.html
Стали известны подробности задержания мужчины за акцию у здания ФСБ
Стали известны подробности задержания мужчины за акцию у здания ФСБ
Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:18
2020-11-06T09:18
2020-11-06T13:45
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее адвокат Сергей Тельнов рассказал РИА Новости, что в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича, он имитировал распятие Иисуса Христа.Источник уточнил, что это не первое привлечение мужчины к административной ответственности - ранее он привлекался по той же статье 20.2, а также неоднократно по статье 20.1 ("мелкое хулиганство").Адвокат Сергей Тельнов сообщил, что суд в Москве в пятницу рассмотрит административный протокол о привлечении акциониста Павла Крисевича к ответственности."Сейчас на него составляют протокол, в полиции нам сказали, что материал передадут в суд сегодня", - рассказал собеседник агентства.Позже стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, ему вменяется неповиновение распоряжению сотрудника полиции.За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.
https://ria.ru/20201105/prigovor-1583128958.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Административный протокол составили на мужчину, задержанного за акцию у здания ФСБ в Москве, у него изъяли крест и табурет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее адвокат Сергей Тельнов рассказал РИА Новости, что в Москве
у здания ФСБ
на Лубянке задержали акциониста
Павла Крисевича, он имитировал распятие Иисуса Христа
.
"Мужчина 2000 года рождения доставлен в отдел полиции "Китай-город", оставлен там на ночь. На него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" – Прим. ред.). У него изъяли крест, табурет и сымитированные "тома уголовных дел", которые он использовал в акции", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что это не первое привлечение мужчины к административной ответственности - ранее он привлекался по той же статье 20.2, а также неоднократно по статье 20.1 ("мелкое хулиганство").
Адвокат Сергей Тельнов сообщил, что суд в Москве в пятницу рассмотрит административный протокол о привлечении акциониста Павла Крисевича к ответственности.
"Сейчас на него составляют протокол, в полиции нам сказали, что материал передадут в суд сегодня", - рассказал собеседник агентства.
Позже стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал административный материал в отношении акциониста Павла Крисевича, задержанного у здания ФСБ на Лубянке, ему вменяется неповиновение распоряжению сотрудника полиции.
За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции акционисту грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.