https://ria.ru/20201105/aktsionist-1583276284.html

У здания ФСБ в Москве задержали акциониста "в образе Христа"

У здания ФСБ в Москве задержали акциониста "в образе Христа"

В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича, он имитировал распятие Иисуса Христа, сообщил РИА Новости адвокат мужчины Сергей Тельнов. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:45

2020-11-05T22:45

2020-11-05T22:51

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича, он имитировал распятие Иисуса Христа, сообщил РИА Новости адвокат мужчины Сергей Тельнов.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный доставлен в ОВД "Китай-город".По информации источника, мужчина встал на табуретку и привязал к рукам большой крест. Перед этим он поджег на земле предметы, похожие на фаеры. При задержании он выкрикивал лозунги.

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575447968.html

россия

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия