У здания ФСБ в Москве задержали акциониста "в образе Христа"
22:45 05.11.2020 (обновлено: 22:51 05.11.2020)
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали акциониста Павла Крисевича, он имитировал распятие Иисуса Христа, сообщил РИА Новости адвокат мужчины Сергей Тельнов.
"Действительно, это произошло у здания ФСБ на Лубянке, он имитировал распятие в образе Христа. Сотрудники правоохранительных органов задержали Павла, однако пока неизвестно, куда его повезли и что ему вменяется", - рассказал собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный доставлен в ОВД "Китай-город".
"Мужчина, инсценировавший распятие перед зданием ФСБ в Москве, задержан, он доставлен в ОВД "Китай-город", - сказал собеседник агентства.
По информации источника, мужчина встал на табуретку и привязал к рукам большой крест. Перед этим он поджег на земле предметы, похожие на фаеры. При задержании он выкрикивал лозунги.