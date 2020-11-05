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https://ria.ru/20201105/zhurbin-1583199936.html
К 75-летию Журбина Большой театр покажет премьеру оперы "Мелкий бес"
К 75-летию Журбина Большой театр покажет премьеру оперы "Мелкий бес"
Представления оперы "Мелкий бес", которые состоятся 7 и 8 ноября на Камерной сцене имени Покровского, посвятят юбилею автора – композитора Александра Журбина,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:12
2020-11-05T16:12
культура
музыка
театр
опера
новости культуры
большой театр
александр журбин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Представления оперы "Мелкий бес", которые состоятся 7 и 8 ноября на Камерной сцене имени Покровского, посвятят юбилею автора – композитора Александра Журбина, сообщает пресс-служба Большого театра.Отмечается, что "Мелкий бес" – пожалуй, самая мрачная опера Журбина". "Сам композитор говорит о ней так: "…в этой опере нет любви, нет никаких светлых чувств, все персонажи – отрицательные. &lt;...&gt; Но у Журбина это зеркало отражает не только жуткую и беспросветную картину. В нем же – образ русской литературной и музыкальной культуры", - сказано в сообщении.Журбин – автор шести симфоний, концертов для скрипки, виолончели, фортепиано с оркестром, оркестровых сюит, кантат, камерных пьес, вокальных циклов, музыки более чем к шестидесяти кинофильмам, а кроме того – популяризатор академической музыки.Над постановкой оперы также работали дирижер Владимир Агронский, режиссер-постановщик Георгий Исаакян, художник-сценограф Степан Зограбян, художник по костюмам Наталья Войнович, художник по свету Евгений Ганзбург.
https://ria.ru/20200923/zhurbin-1577599958.html
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музыка, театр, опера, новости культуры, большой театр, александр журбин

К 75-летию Журбина Большой театр покажет премьеру оперы "Мелкий бес"

16:12 05.11.2020
 
© Большой театрСцена из оперы "Мелкий бес" на музыку Александра Журбина на Камерной сцене имени Покровского Большого театра
Сцена из оперы Мелкий бес на музыку Александра Журбина на Камерной сцене имени Покровского Большого театра - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Большой театр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Представления оперы "Мелкий бес", которые состоятся 7 и 8 ноября на Камерной сцене имени Покровского, посвятят юбилею автора – композитора Александра Журбина, сообщает пресс-служба Большого театра.
"К юбилею Александра Журбина, одного из самых востребованных современных российских композиторов, театр представляет мировую премьеру его новой оперы "Мелкий бес". Роман Федора Сологуба, ставший ключевым литературным событием дореволюционной России, много лет привлекал Журбина своей вечной темой, драматическими контрастами и сатирической силой", - говорится в сообщении на сайте театра.
Отмечается, что "Мелкий бес" – пожалуй, самая мрачная опера Журбина". "Сам композитор говорит о ней так: "…в этой опере нет любви, нет никаких светлых чувств, все персонажи – отрицательные. <...> Но у Журбина это зеркало отражает не только жуткую и беспросветную картину. В нем же – образ русской литературной и музыкальной культуры", - сказано в сообщении.
Журбин – автор шести симфоний, концертов для скрипки, виолончели, фортепиано с оркестром, оркестровых сюит, кантат, камерных пьес, вокальных циклов, музыки более чем к шестидесяти кинофильмам, а кроме того – популяризатор академической музыки.
Над постановкой оперы также работали дирижер Владимир Агронский, режиссер-постановщик Георгий Исаакян, художник-сценограф Степан Зограбян, художник по костюмам Наталья Войнович, художник по свету Евгений Ганзбург.
Композитор Александр Журбин на презентации своей книги Закулисные тайны и другие истории - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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