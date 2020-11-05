https://ria.ru/20201105/zhurbin-1583199936.html

К 75-летию Журбина Большой театр покажет премьеру оперы "Мелкий бес"

К 75-летию Журбина Большой театр покажет премьеру оперы "Мелкий бес"

Представления оперы "Мелкий бес", которые состоятся 7 и 8 ноября на Камерной сцене имени Покровского, посвятят юбилею автора – композитора Александра Журбина,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:12

2020-11-05T16:12

2020-11-05T16:12

культура

музыка

театр

опера

новости культуры

большой театр

александр журбин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Представления оперы "Мелкий бес", которые состоятся 7 и 8 ноября на Камерной сцене имени Покровского, посвятят юбилею автора – композитора Александра Журбина, сообщает пресс-служба Большого театра.Отмечается, что "Мелкий бес" – пожалуй, самая мрачная опера Журбина". "Сам композитор говорит о ней так: "…в этой опере нет любви, нет никаких светлых чувств, все персонажи – отрицательные. <...> Но у Журбина это зеркало отражает не только жуткую и беспросветную картину. В нем же – образ русской литературной и музыкальной культуры", - сказано в сообщении.Журбин – автор шести симфоний, концертов для скрипки, виолончели, фортепиано с оркестром, оркестровых сюит, кантат, камерных пьес, вокальных циклов, музыки более чем к шестидесяти кинофильмам, а кроме того – популяризатор академической музыки.Над постановкой оперы также работали дирижер Владимир Агронский, режиссер-постановщик Георгий Исаакян, художник-сценограф Степан Зограбян, художник по костюмам Наталья Войнович, художник по свету Евгений Ганзбург.

https://ria.ru/20200923/zhurbin-1577599958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, театр, опера, новости культуры, большой театр, александр журбин