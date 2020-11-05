https://ria.ru/20201105/zemletryasenie-1583192063.html

Власти Турции рассказали о последствиях землетрясения в Измире

Власти Турции рассказали о последствиях землетрясения в Измире

Более 230 многоэтажных зданий в Измире полностью разрушены или получили серьезные повреждения в результате сильного землетрясения, заявил министр... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:36

2020-11-05T15:36

2020-11-05T15:36

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

измир

в мире

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АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Более 230 многоэтажных зданий в Измире полностью разрушены или получили серьезные повреждения в результате сильного землетрясения, заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.Он добавил, что в палатках сейчас размещены более 8,5 тысячи жителей Измира, оставшихся без жилья после землетрясения. В течение 18 дней для них будет построен контейнерный городок, а в течение года - новое жилье.По словам Курума, 36 пострадавших в результате землетрясения продолжают лечение в больницах, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.В результате землетрясения в Турции погибли 114 человек, пострадали 1035.Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

эгейское море

измир (провинция)

турция

измир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры чудом спасенной из-под завалов трехлетней девочки в Измире Трехлетняя девочка, которую извлекли из-под завалов через 91 час после разрушительного землетрясения в турецком Измире, сумела спастись, укрывшись в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами, рассказали спасатели. 2020-11-05T15:36 true PT0M31S

Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-11-05T15:36 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, измир, в мире