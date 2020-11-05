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Власти Турции рассказали о последствиях землетрясения в Измире
Власти Турции рассказали о последствиях землетрясения в Измире
Более 230 многоэтажных зданий в Измире полностью разрушены или получили серьезные повреждения в результате сильного землетрясения, заявил министр... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:36
2020-11-05T15:36
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
измир
в мире
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АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Более 230 многоэтажных зданий в Измире полностью разрушены или получили серьезные повреждения в результате сильного землетрясения, заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.Он добавил, что в палатках сейчас размещены более 8,5 тысячи жителей Измира, оставшихся без жилья после землетрясения. В течение 18 дней для них будет построен контейнерный городок, а в течение года - новое жилье.По словам Курума, 36 пострадавших в результате землетрясения продолжают лечение в больницах, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.В результате землетрясения в Турции погибли 114 человек, пострадали 1035.Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
эгейское море
измир (провинция)
турция
измир
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры чудом спасенной из-под завалов трехлетней девочки в Измире
Трехлетняя девочка, которую извлекли из-под завалов через 91 час после разрушительного землетрясения в турецком Измире, сумела спастись, укрывшись в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами, рассказали спасатели.
2020-11-05T15:36
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
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РИА Новости
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землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, измир, в мире

Власти Турции рассказали о последствиях землетрясения в Измире

15:36 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоЛиквидация последствий землетрясения в Измире, Турция
Ликвидация последствий землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алена Палажченко
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. Более 230 многоэтажных зданий в Измире полностью разрушены или получили серьезные повреждения в результате сильного землетрясения, заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

"После землетрясения обследовано более 34 тысяч зданий. Полностью разрушено или получило серьезные повреждения 231 здание, 251 здание повреждено умеренно, 1834 получили легкие повреждения", - сказал Курум журналистам.

Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились почти два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились почти два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Погибли 114 человек.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

Погибли 114 человек.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более тысячи пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более тысячи пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились почти два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

Погибли 114 человек.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более тысячи пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
Он добавил, что в палатках сейчас размещены более 8,5 тысячи жителей Измира, оставшихся без жилья после землетрясения. В течение 18 дней для них будет построен контейнерный городок, а в течение года - новое жилье.
По словам Курума, 36 пострадавших в результате землетрясения продолжают лечение в больницах, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.
В результате землетрясения в Турции погибли 114 человек, пострадали 1035.
Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
 
Землетрясение в Эгейском мореЭгейское мореИзмир (провинция)ТурцияИзмирВ мире
 
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