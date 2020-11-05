https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html

Проценко спрогнозировал срок завершения пандемии коронавируса в России

Проценко спрогнозировал срок завершения пандемии коронавируса в России

Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" дал прогноз, когда может завершиться пандемия... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:38

2020-11-05T19:38

2020-11-05T22:55

распространение нового коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

антон красовский

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569418676_0:0:803:453_1400x0_80_0_0_917585bd42fe823e00cbe0213b36e2e4.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса."Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем", — сказал он.По его словам, это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.При этом он подчеркнул, что создание вакцины — сложный процесс, однако ее еще необходимо произвести в достаточном количестве.В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 47,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,2 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/protsenko-1583191705.html

https://ria.ru/20201105/pozhilye-1583252483.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон красовский, здоровье - общество, общество