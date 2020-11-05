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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html
Проценко спрогнозировал срок завершения пандемии коронавируса в России
Проценко спрогнозировал срок завершения пандемии коронавируса в России
Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" дал прогноз, когда может завершиться пандемия... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:38
2020-11-05T22:55
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
антон красовский
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса."Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем", — сказал он.По его словам, это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.При этом он подчеркнул, что создание вакцины — сложный процесс, однако ее еще необходимо произвести в достаточном количестве.В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 47,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,2 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/protsenko-1583191705.html
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон красовский, здоровье - общество, общество

Проценко спрогнозировал срок завершения пандемии коронавируса в России

19:38 05.11.2020 (обновлено: 22:55 05.11.2020)
 
© Фото : страница Дениса Проценко в FacebookГлавный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко
Главный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : страница Дениса Проценко в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса.
"Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем", — сказал он.
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
15:35Распространение нового коронавируса
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По его словам, это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.
При этом он подчеркнул, что создание вакцины — сложный процесс, однако ее еще необходимо произвести в достаточном количестве.
В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 47,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,2 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КрасовскийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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