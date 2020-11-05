Проценко спрогнозировал срок завершения пандемии коронавируса в России
19:38 05.11.2020 (обновлено: 22:55 05.11.2020)
© Фото : страница Дениса Проценко в FacebookГлавный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия" дал прогноз, когда может завершиться пандемия коронавируса.
"Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем", — сказал он.
По его словам, это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.
При этом он подчеркнул, что создание вакцины — сложный процесс, однако ее еще необходимо произвести в достаточном количестве.
В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 47,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,2 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.